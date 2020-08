Železničná stanica v Nitre: Alternatívou je aj búranie

Cestujúci by sa mali dostať na nástupištia cez podchod. „Určite to bude riešené aj v rámci vybudovania novej trate Nitra – Trnovec nad Váhom,“ povedal šéf železníc.

1. aug 2020 o 9:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Železničnú stanicu v Nitre si bol v júli osobne pozrieť generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila. So županom Milan Belicom rokoval aj o elektrifikácii novej trate.

V oboch prípadoch by mohol posun nastať už na jeseň.

Alternatívou je aj búranie

„Tak to je skutočne už vrchol, už s tým treba niečo robiť, my sa hanbíme – turisti, ktorí vlakom prichádzajú do Nitry, vystúpia a vidia ošarpanú stanicu,“ povedal župan Belica.

Železnice ešte nemajú v rukách štúdiu, ktorá má posúdiť rôzne alternatívy, medzi nimi je výstavba novej budovy aj rekonštrukcia súčasnej. Mešká už vyše roka.

„Predpokladá sa, že do konca septembra bude štúdia spracovaná a na jej základe bude rozhodnuté o ďalšom procese,“ povedal Havrila.