Nitru porážal, teraz dal na Hrnku a hľadá si v nej byt

Hokejisti v minulom týždni podpísali Vitaloša, Žitného, Bodáka i Cardwella a zvučnú správu si nechali i na nedeľu – 58-násobný reprezentant Andrej Šťastný sa dohodol na sezónu.

3. aug 2020 o 9:55 Martin Kilian ml.

So Slovenskom bol na troch juniorských aj mužských MS. Iba Švarný (261) a Sersen (299) hrali KHL za Slovan viackrát než on (239). Lanský majster s Banskou Bystricou (prispieval do obrej šnúry 27 zápasov v rade bez trojbodovej prehry s Nitrou) sa hlási v už siedmom slovenskom klube. „Bol záujem aj z Česka (podľa našich informácií z Třinca), Nitru som riešil s agentom aj Tomášom Hrnkom, s ktorým som hrával za Slovan aj Banskú Bystricu, sme dobrí kamaráti. Predložila ponuku a dohodli sme sa. Už za dvadsiatku a Trenčín sa mi tu hralo veľmi ťažko. Veľa chalanov z tímu poznám, vyzerá to na dobrú partiu,“ zvestoval Andrej Šťastný.

Azda stokilový útočník, ktorému nie je cudzia čierna robota ani ofenzívne výpady, je povolaním center, ale pod Zoborom ho možno usadia na krídlo, aby na buly z prvých dvoch formácií vyrážali Slovák a Kollár. „S trénerom Stavjaňom som sa ešte vôbec nerozprával o mojej pozícii. Viem, že letná príprava začína dnes, ale pripojím sa až v stredu, musím si ešte doriešiť nejaké veci,“ odhalil čoskoro 30-ročný (24. januára) odchovanec Považskej Bystrice.

V zime ho trápil pruh, preto za Zvolen stihol iba päť zápasov. „Už by to malo byť v poriadku. Práve vtedy, keď som mal ísť opäť hrať, koronavírus zrušil ligu. Teraz som plný chuti do hokeja,“ zvestoval MY Nitrianskym novinám a o ambíciach povedal: „Nitra a titul? Uvidíme. Klasickými favoritmi budú Slovan a Zvolen, dobre vyzerajú aj Michalovce.“

Andrej Šťastný bude v Nitre bývať s manželkou Dorotkou, s ktorou pred mesiacom dovolenkovali v Chorvátsku. Sťahujú sa i so psom. „Poviem pravdu, hľadáme si byt,“ odvetil dôležitý dielik dobre sa javiacej mozaiky „corgoňov“.