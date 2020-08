960 eur pre každého Nitrana? Mustafič o plate, Hovhannisjan o Ristovskom

Ristovského šľapaje

Oni dvaja v piatok azda najviac upútali zo siedmich nových tvárí FC Nitra. Gólová akcia zo 49. minúty s Ostravou (1:1) začínala pri faule na Mustafiča a končila v pase Chobota na dvakrát úspešnému Hovhannisjana.

„Mustafič stihol pred zápasom s Ostravou iba jeden taktický tréning. Verím, že bude posilou a naštartuje tu kariéru ako Ristovski. Nie nadarmo doňho Slovan čosi investoval. Či môže splniť kritéria legionára a byť o dve triedy lepší než domáci hráči? Verím, že áno. Takisto je pre nás určite zaujímavý aj Hovhannisjan. Je pohyblivý, ukázal dobré veci, ale aj také, ktoré treba odstrániť. Možno naňho budeme mať iné požiadavky, než mali Michalovce,“ odkryl úvahy tréner Gergely Geri.

Alen Mustafič, s FK Sarajevo lanský majster krajiny a mládežnícky reprezentant Bosny a Hercegoviny, síce podpísal štvorročný kontrakt so Slovanom, ale obratom zamieril na hosťovanie pod Zobor. „Som veľmi šťastný, že som tu. V Slovane by som asi zahral menej. Povedali mi, že Nitra je pre mňa najlepšia voľba, že ma budú mať stále na očiach. Prišiel som iba v piatok ráno, z Bratislavy ma doviezol Samo Šefčík. Veľmi sa mi zapáčilo mesto a štadión. Či je možná aj prvá šestka? S ďalšími dvoma-troma posilami áno. Proti Ostrave sme hrali dobre, odrazíme sa od toho,“ voľkal si 20-ročný stredopoliar. „Hovoríte, že o Nitre sa písali zlé veci? Tak to ste ma prekvapili. O ničom takom neviem,“ odvetil Alen Mustafič a k svojmu platu povedal: „Nie som si istý, ale zdá sa mi, že si ho kluby rozdelia na polovicu.“

Rovnako mladý Arménec však svoju definitívu ešte nepozná. „Po góle mi ľudia tlieskali, tešilo ma to. Mám aj iné ponuky, ale určite chcem ostať v Nitre, cítim sa tu dobre. Ujal sa ma tu Midat Galbajev, s ním sa zatiaľ rozprávam najviac, viem po rusky. Tím sa javí dobre, určite nie na posledné miesto. Cítim, že je kondične lepší a lepší,“ hovoril Armen Hovhannisjan, ktorý skončil v Michalovciach. „Či som ja nebol dobrý alebo mi tréner dal málo šancí... Neviem. Potrebujem hlavne hrávať. Bodaj by to v Nitre vyšlo a bol by som druhým Ristovskim,“ odkázal energický útočník a pobral sa na hotel.