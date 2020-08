Vodiči MHD denne riskujú na križovatke, žiadajú dopravné zrkadlo. Polícia nesúhlasí

Šoféri musia prudko brzdiť, keďže oprotiidúce auto vidia až na poslednú chvíľu. Ak ide autobus, zablokuje celú križovatku.

3. aug 2020 o 20:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Keď sa na križovatke v mestskej časti Zobor stretne autobus s iným vozidlom, jeden z nich musí na hlavnej ceste cúvať. Obaja sa tam nezmestia. Ďalším problémom je, že sa vodiči vidia až v poslednej chvíli a často musia šliapnuť na brzdy. Vznikajú kolízne situácie.

Šoféri MHD sú presvedčení, že by pomohlo dopravné zrkadlo. Domáhajú sa ho opakovane už roky. Krajský dopravný inšpektorát nesúhlasí.

Cúvala v kopci na hlavnej

Križovatka Hornozoborská – Metodova je trojramenná, pravouhlá a zároveň klopená. „Vodič teda nemá šancu vidieť, či niekto ide z protiidúcej strany,“ hovorí Marek Civáň, dispečer zo spoločnosti Arriva Nitra.

Na vlastné oči sme videli situáciu, ako išlo hore kopcom po Metodovej osobné auto. Keď už bolo takmer hore, vodička zaregistrovala, že oproti prichádza autobus. Musela cúvať, pretože na križovatku by sa spolu nezmestili. Autobus ju zabral celú, obidva smery.

Šťastím bolo, že za cúvajúcou vodičkou nešli iné autá. V zimných mesiacoch, keď je na kopci námraza, sú takéto „strety“ ešte rizikovejšie.

„Keby tu bolo dopravné zrkadlo, vodič autobusu by sa zachoval ako profesionál – zastal by pred hranicou križovatky, pustil by iného účastníka cestnej premávky, aby potom on mohol bezpečne prejsť a nikoho neohrozil,“ konštatoval Marek Civáň.

Teraz sa pred križovatkou opakovane stáva, že vodiči musia prudko brzdiť, keďže až na poslednú chvíľu vidia oprotiidúce auto. Ohrození sú aj cestujúci v autobuse.