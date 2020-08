Kompas fanúšika: 6. liga ObFZ Nitra

Dva kluby majú nového trénera, Lehota hlási problémy. Kto sa posilnil, kto oslabil? Kto bude mieriť vysoko? Dozviete sa z nášho prehľadu.

4. aug 2020 o 17:00 Jakub Chrenko

Skúsený Peter Dobiaš (vľavo) prestúpil v rámci súťaže do Čakajoviec. Ťahákom VI. ligy by mohol byť Róbert Jež ml. v drese Chrenovej. Bratia Kinčeovci - Jozef a Erik - si zahrajú doma za N. Hrnčiarovce. (Zdroj: J. Fehér, Ľ. Modzga, ah)

OŠK Kolíňany

Prišli: v riešení.

Odišli: P. Dobiaš (Čakajovce), R. Ballabáš (zranený).

Tréner Alfonz Višňovský: „Situácia je ťažká, niektorí chalani kvôli korone štyri mesiace netrénovali. Je krátka letná príprava, máme slabú tréningovú účasť. Dedinský futbal ide do úzadia, sám som zvedavý, ako to bude. Chceli by sme sa pohybovať v hornej časti tabuľky. Chceme hrať pekný futbal pre divákov.“

OFK Branč

Prišli: L. Félis (St. Andrä, Rak.), E. Zsebi (Vlčany), M. Búri (Rakúsko), V. Nemec (Janíkovce).

Odišli: J. Richtárech (Veľká Hradná), A. Núdzny (Mojmírovce).

Tréner Zoltán Čekey: „Chceme sa pohybovať na popredných priečkach tabuľky, hrať útočný futbal pre oko diváka a skončiť do 5. miesta.“