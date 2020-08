Štartujú aj Vráble. Čo prezradili o mužstve tréner a kapitán?

Prinášame vám aktuálnu súpisku mužstva FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble B, rozhovor s trénerom Romanom Zimom a kapitán Dávid Hamar prezradil niečo o svojich spoluhráčoch.

6. aug 2020 o 7:10 Ľuboš Modzga

Futbalistov FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble B naďalej vedie z pozície kormidelníka štyridsiatnik Roman Zima. Vrábeľský rodák s pestrou hráčskou minulosťou dobre pozná miestne pomery a taktiež si rozumie s vedením klubu. Na prahu novej treťoligovej sezóny sme ho vyspovedali.

Roman Zima.

Čo všetko vám ukázala dlhá pauza spôsobená koronavírusom a následná letná príprava? Na čo ste sa v nej najviac zamerali?

Ukázalo sa, že chlapci aj napriek výpadku spoločných tréningov pracovali na sebe individuálne, čo nám dáva predpoklad pre prístup a odhodlanie do novej sezóny. V samotnej príprave sme sa po úvodných dvoch týždňoch zamerali najmä na hernú stránku mužstva.

S akými cieľmi, čo sa týka umiestnenia a bodov, vstupujete do ťažkej sezóny 2020/2021? Očakáva sa, že až polovica mužstiev tretiu ligu kvôli reorganizácii opustí. Sú hráči pripravení na taký tlak?

Myslím, že cieľom pre nás všetkých bude skončiť v hornej polovici tabuľky. Samotné zápasy nám napovedia, na čo máme, ale tím má energiu i potenciál a ja mu verím.

Prebehlo posilnenie kádra presne podľa vašich predstáv, alebo ste sa museli skôr vtesnať do možností klubu?

Budem stručný. Mužstvo sme doplnili o našich hráčov z dorastu.

Ako si predstavujte spoluprácu s fortunaligovým FC ViOn? Uvidia diváci v každom kole v drese ViOn B Vráble futbalistu z najvyššej súťaže ?

Spolupráca s prvým mužstvom je v poriadku. Áno, možno sa v našom drese predstaví aj nejaký hráč z Fortuna ligy, ale prioritne sa budem opierať o našich hráčov.

Aké vlastnosti by mali zdobiť každého futbalistu, ktorý hrá a trénuje pod vaším vedením?

Sú tri: po prvé - ochota pracovať, po druhé - odhodlanie víťaziť, po tretie - byť kolektívny.

Ktorí hráči by mali niesť hlavné bremeno zodpovednosti v ostrých bojoch, teda vytvoriť kostru mužstva?

Som naozaj rád, že zodpovednosť v kľúčových fázach ostrého zápasu sú schopní na seba prevziať aj mladší chlapci, a aj preto sa budem spoliehať na každého z nich.

Ako hodnotíte kvalitu tretej ligy a aký štýl futbalu preferujete?

Kvalita súťaže opäť narastá. Do treťoligových mužstiev prichádzajú hráči s prvoligovou minulosťou a viacero klubov má tie najvyššie ambície. My sa chceme v našich stretnutiach prezentovať kombinačnou hrou, podporenou dobrým pohybom.

Realisticky, v akom prípade by zavládla spokojnosť s prvou polsezónou u vás osobne?

Keď sa po poslednom jesennom kole budeme nachádzať v hornej časti tabuľky.

Káder mužstva

Brankári: 1 Juraj Pichňa (1. 6. 1987), 18 Peter Jeck (25. 12. 2002).

Obrancovia: 3 Martin Balaj (5. 4. 2001), 4 Stanislav Husár (15. 4. 1980), 8 Róbert Dzurek (26. 10. 1990), 13 Adam Jamrich (7. 7. 1998), 14 Matúš Hitka (15. 2. 1998), 15 Roman Marhevszki (15. 11. 1996), 20 Simon Kruľák (16. 3. 2002).

Stredopoliari: 6 Geon Kim (18. 5. 2001), 10 Michal Zrubec (4. 8. 1997), 11 Marek Švajlen (28. 4. 1994), 12 Jiseong Ryu (4. 7. 2001), 16 Nikolas Kováč (4. 4. 2000), 17 Dávid Hamar (12. 5. 1991), 21 Krištof Barát (1. 1. 2001), 22 Patrik Gahír (15. 8. 2001).

Útočníci: 5 Ľuboš Janek (9. 4. 2000), 7 Tomáš Šlachta (12. 4. 1987), 9 Patrik Balko (24. 3. 1984), 19 Tomáš Londák (19. 9. 1995).

Pozn. Za mužstvo môžu samozrejme nastupovať kmeňoví hráči FC ViOn A, príp. dorastu.

PRIŠLI: Kim, Ryu (Južná Kórea), M. Balaj, Jeck, Kruľák, Barát, Gahír (dorast).

ODIŠLI: D. Šabík (V. Ludince).

Šéf klubu Marian Bafrnec. Tréner Roman Zima, vedúci mužstva Ján Zrubec, lekár

MUDr. Jozef Mada, maséri Emil Filo, Michal Koprda.

„Naj“ z kabíny okom kapitána

Dávid Hamar.

Nahliadli sme aj do vnútra kabíny a prostredníctvom kapitána Dávida Hamara sme sa pozreli na to, kto z mužstva je v akej disciplíne dominantný. A ten pohľad je aj trochu úsmevný.

ZABÁVAČ. Marek Švajlen nás ľúbi obohacovať topoľčianskymi príhodami z víkendu.

ŽONGLÉR. Chcel by ním byť Tomáš Londák, ale ešte potrebuje na to čas. :-)

MUDRC. Určite naša dlhoročná legenda, masér Emil Filo, ktorý skritizuje aj Messiho. A kto by chcel presný výsledok, ako budeme hrať, určite vám ho z voleja povie.

ZMÄTKÁR. Musím spomenúť našu jednotku v bráne Juraja Pichňu, ale konkrétnejší radšej nebudem.

NERVÁK. Tu som asi bezkonkurenčne na prvom mieste ja.

POCTIVEC. Stanko Husár. Cez koronu netrénovali viac ako on ani prvoligoví hráči.

FLEGMATIK. Zdá sa mi, že Ľuboš Janek má všetko na saláme, ale zato sa futbalovo zlepšuje.

JEDÁK. Odkedy chodí Robo Dzurek na tréningy do klietky, netreba ho provokovať!

KÁVIČKÁR. Patrik Balko. Nájdete ho tam o šiestej ráno, o druhej poobede a ani večer by neodmietol pozvanie. V tesnom závese je však tréner Roman Zima.

PIVÁR. Uff, veľmi radi si ho dáme viacerí v kaviarni u Tomáša Šlachtu.

MODEL. Najviac záležať na strihu vlasov a brady si dáva jednoznačne Adam Jamrich.

MOBILOVÝ MANIAK. Všimol som si, že Nikolas Kováč nemá problém odpisovať aj tesne pred zápasom. Najbližšie ho za to pokuta neminie.