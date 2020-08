„Kiki“, bojuj! Kolaps futbalistu v zápase, oživovanie, vrtuľník a odkaz do nemocnice

Dráma v šiestej lige.

10. aug 2020 o 17:57 (RED)

V 61. minúte nedeľného zápasu Trávnica – Michal nad Žitavou (1. kolo 6. ligy ObFZ Nové Zámky) stuhla krv v žilách.

„Hráč hostí s číslom 11 Peter Kiss skolaboval na ihrisku bez zavinenia iných hráčov. Bola privolaná rýchla zdravotná pomoc a následne vrtuľník. Bol transportovaný do nemocnice. Zápas bol predčasne ukončený. Peter, držíme ti palce, drž sa,“ napísal včera večer facebookový profil Futbal v okrese Nové Zámky a okolie.

„Bojuj, si silný, dáš to,“ húfne mu odkázali komentujúci.

„Peťo Kiss je bývalý vojak, má skvelú kondičku, ani nepije. Na ihrisku dokáže behať všade, je to náš motor,“ opisoval kamaráta Richard Holka, ktorý mal kritickú situáciu ako na dlani. „Posledný súboj mal asi desať minút predtým, stalo sa to bez cudzieho zavinenia. Prišlo mu nevoľno, sadol si na ihrisko a odpadol,“ hovoril brankár Michala nad Žitavou. „Peťovi sme okamžite dali prvú pomoc. Ja som mu vytiahol jazyk a Miloš Palán, klobúk dole, ako zachoval chladnú hlavu, mu poskytol masáž srdca a umelé dýchanie. Urobili sme, čo sa dalo. Videl som, že svietila asi 75. minúta, keď prišla sanitka. Za chvíľu dorazila druhá, potom policajti a vrtuľník. V 90. minúte ho ešte oživovali, v 98. minúte sa vypla tabuľa. Chlapom z Trávnice patrí vďaka, že pustili na ihrisko sanitky, policajtov a vrtuľník,“ referoval so zaslzenými očami. „Vieme, že Peťo je v nemocnici a bojuje. Určite to dá, nepochybujeme!“ odkázal Richard Holka kamarátovi.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Kikimu“ fandíme aj MY!