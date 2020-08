Posledná sekunda a bác. ViOn sa čertil, Ďubek si hrýzol do jazyka

Prvé ligové divadlo v novej sezóne prinieslo najskôr hladkú dejovú líniu, ale potom prišla zápletka a v hodine dvanástej (či vlastne až po nej) vyvrcholenie, pre vionistov neželané.

11. aug 2020 o 21:16 Martin Kilian

Viac ako 75 minút Zlatomoravčania v sobotu večer vyhrávali nad Pohroním, väčšinu času dokonca o dva góly, napriek tomu im to na tri body nestačilo. Prišli o ne v poslednej sekunde nadstaveného času.

Do polovice prvého dejstva išlo všetko podľa domáceho scenára. A ako jednoducho! Ďubek dvakrát poslal loptu na kraj Hrnčárovi, ten ušiel, odcentroval a zrodili sa dva kúsky ViOnu (Ďubek, Kovaľ). „Myslím si, že keby sme do 30. minúty vyhrávali 3:0, nikto by nemohol nič povedať, lebo jednoznačne sme boli lepší,“ vravel Tomáš Ďubek, ktorý ukázal svoju pečať pri oboch zásahoch ViOnu.

Do prestávky nemali Žiarčania žiadnu poriadnu šancu a nikto by na nich nestavil deravý groš. Lenže prišla 54. minúta a s ňou spomínaná zápletka. Faul Orávika, penalta, vylúčenie! Ešteže Chovan vychytal Mazana a držal svoj tím nad vodou. Žiarčania v presile stále zvyšovali obrátky a v samom závere Weir krásne pečatil z trestňák remízu 2:2.

„Žiaľ, 95. minúta ukázala, že kedy sa končí zápas. V úvode sme hrali to, čo sme chceli, ale stále to bol len začiatok zápasu. Áno, vylúčenie bol jeden z neočakávaných problémov, ktorý sa vyskytol. Druhým bolo zranenie Slobodu. Bolo viac faktorov, ktoré ovplyvnili druhý polčas,“ skonštatoval v lige debutujúci tréner Benkovský.

Domáci tábor sa čertil na rozhodcu Dohála, ktorý v 93. minúte neodpískal faul na Tkáča na útočnej polovici. „Jasne ma stiahol rukami,“ dušoval sa útočník. Z následnej akcie prišla ruka Menicha a v 95. minúte vyrovnanie.

„Dostal som zákaz k určitým veciam sa vyjadrovať. Hoci by som si názor rád povedal,“ krútil hlavou pred mikrofónmi kapitán Ďubek.

Brankár Chovan bol nad vecou. „Náš výkon bol v prvom polčase veľmi dobrý, určite je na čom stavať. Hore hlavy, nič sa nedeje, neprehrali sme. V prvom kole nikto nezískal titul, ani nevypadol. Ideme ďalej,“ povedal triezvo Adrián.

FC ViOn získal v minulom týždni Filipa Balaja, ale tento zápas nebol o ňom a dozvedeli sme sa, že Filip mal zdravotné problémy. Mužstvo od Žitavy sa stále tvorí, v pondelok má prísť nový hráč a v riešení je aj boľavý ľavý kraj obrany.