Nech sa to na valnom teraz znormalizuje, verí Faško, s utajenou posilou hrdina Nitry v Žiline

Trogári po siedmich rokoch vyhrali pod Dubňom.

12. aug 2020 o 11:09 Martin Kilian ml.

„My sme dali 4:0 Senici, oni dostali 0:5 so Slovanom, porazia sa sami,“ možno stálo v mysliach žilinskej jedenástky, narodenej medzi rokmi 1998 – 2002. Prvý polčas ale na strely prehrala 3:8, do šestnástky vážne vnikla iba raz Bičachčjanom (1:0). Po obrátke na Nitru vyslala tromfy Bernáta a Paura, no darmo ju tlačila, lebo v bráne si kúpnu hodnotu zas zvýšil Šípoš a vpredu Faško vyčíhal pas Kuníka cez Sluku (1:1) i trafil roh Šefčíka (1:2). Outsider podložil efektivitu obetavosťou v obrane, keď sa i kolenačky vrhal do striel. Senzačné skóre mohol v nadstavení prikrášliť Hovhannisjan, ale nájazd mu zmaril Petráš.

Pre Kolčáka je Galád záruka

„Napriek tomu, že sme v závere prvého polčasu nešťastne inkasovali, sme do druhého išli s vôľou otočiť, povedali sme si, že na to máme. Chceli sme ukázať, že proti Slovanu to bol iba náš slabý deň, ktorý sa nemôže opakovať. A takisto dokázať sami sebe i celej Nitre, že v lige s nami musí rátať a nie sme iba do počtu,“ trúbil na rešpekt Kristián Kolčák a svoj neuznaný gól zo 44. minúty opísal: „Myslel som si, že bude platiť. Ak to mal byť ofsajd, tak asi iba tesný.“

Hosťovanie majiteľa štyroch slovenských titulov sa dokleplo pár hodín pred výkopom. Zo zostavy teda vyradil snaživého Magdu, chýbajúceho iba v druhom zápase za 13 mesiacov. „Som tu asi dva-tri dni. Bol som v kontakte aj so Sereďou a Petržalkou, ale rozhodol som sa pre Nitru. Šéftréner Galád mi dal šancu, som mu vďačný a rád, že po desiatich rokoch obnovíme spoluprácu z reprezentácie do 21 rokov. Že sa o Nitre písali zlé veci? Práve Galád je pre mňa záruka, že to tu bude dobré. Problémy sú dnes všade, nie je to iba o Nitre, ale aj o iných kluboch, len sa o tom menej hovorí,“ odpovedal na otázky MY Nitrianskych novín.

Kolčák sa obzrel za rozhodcom, ale verdikt bol jasný.

Faško chváli Geriho

Na ihrisku najstarší Kristián Kolčák nohami-hlavou odrážal centre Žiliny a zaoral pôdu dvojgólovému prekvapeniu. „Nový post mi sedel, bránenie nemám veľmi rád,“ priznal zo stredopoliara do útočníka prezlečený Michal Faško. „Stále tvrdím, aj v minulej sezóne som to hovoril, že sme dobré mužstvo. Plníme pokyny trénera Geriho, plnili sme ich aj na jeseň, keď sme pod ním zbierali body. Takto chceme hrať, kompaktne vzadu, nebezpečne vpred. V posledných 20 minútach sme sa však možno zbytočne stiahli. Tri body sú perfektné, teraz sa v sobotu v Dunajskej Strede (19.00 h) chceme k tomuto výkonu priblížiť, ak nie ho zlepšiť,“ hecoval muž, ktorý vystrelil prvú výhru Nitry v Žiline od apríla 2013, keď víťazný gól Vukušičovej ekipy strelil v nadstavení Benčík.

Aj Michal Faško vzhliada k dnešnému valnému zhromaždeniu akcionárov FC. „Aj my, hráči, rovnako ako celá široká verejnosť, máme od toho isté očakávania. Verím, že sa to normalizuje, dá dokopy. Netrpezlivo čakáme. Možno budeme mať nejaké informácie už skôr. Niektoré veci máme nedoriešené. Niektoré by sa mali nastaviť a verím, že budeme normálne fungovať,“ v tajničkách prezrádzal klubovú klímu prebudený líder Nitranov.