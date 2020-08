Potvrdené prípady z okresu Galanta sú z firmy vyrábajúcej bagety

Prenos vírusu z potravín nehrozí, potvrdila Šuleková z RÚVZ v Galante.

12. aug 2020 o 14:57 Patrícia Jeseňová

SLÁDKOVIČOVO. 21 potvrdených prípadov zo Sládkovičova pochádza z firmy na výrobu bagiet. Ohniskom nákazy má byť firma Fekollini, ktorej produkty sú známe pod značkou Pierre Baguette. Informáciu pre TV Markíza potvrdil primátor Galanty Peter Paška.

Firma sa zatiaľ nevyjadruje

Firma, v ktorej boli infikovaní zamestnanci potvrdení sa zatiaľ k situácii nevyjadruje. „Čaká sa na skompletizovanie všetkých testov a informácií. Oficiálne stanovisko bude firma dávať večer,“ uviedla Farkašová zo spoločnosti Pierre Baguette.

Ako informovala Iveta Šuleková z RÚVZ v Galante, firma zatiaľ nemá zastavenú prevádzku. „Nemáme ešte kompletný prehľad o tom, koľko je pozitívnych a koľko ľudí bude izolovaných," hovorí s tým, že aktuálne sú dohľadávané blízke kontakty ľudí s potvrdeným vírusom.

Zasadne krízový štáb

Cez víkend by sa mali v Sládkovičove konať viaceré kultúrne podujatia, RÚVZ v Galante na základe aktuálnej situácie odporúča mestu hromadné podujatia neorganizovať.

Krízový štáb mesta už v pondelok ( po odporúčaní RÚVZ v Galante) zrušil hodovú zábavu, povolené však mali byť kolotoče aj akcia Deň Csemadoku. O ďalších opatreniach má krízový štáb rozhodovať zajtra ráno, potvrdil primátor Anton Szabó.

Radnica zatiaľ verejnosť informovala prostredníctvom sociálnej siete: "Mesto Sládkovičovo neodporúča v blízkom období organizovanie hromadných akcií, kultúrnych, športových a iných podujatí, kde dochádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb."

Vírus sa šíri respiračne

Obavy týkajúce sa prenosu vírusu prostredníctvom potravín sú bezpredmetné. „Ide vyslovene o respiračnú nákazu. To znamená, že sa prenáša vzduchom. Človek sa nakazí tým, že ten vírus vdýchne. Nie, že ho zje,“ hovorí Šuleková s tým, že nemá vedomosť o tom, že by bolo niekde v médiách prezentované, že by boli nejaké prípady potvrdené po konzumácii potraviny.