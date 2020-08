Odmietol korupciu v extralige. Spoveď Tománeka o góloch aj prešľapoch

Hokej flákal.

13. aug 2020 o 6:00 Martin Kilian ml.

Vpravo pózuje Roman Tománek po prvom góle sezóny 2013/14 proti Popradu, vľavo po piatkovom rozhovore s MY Nitrianskymi novinami v Revúcej. (Zdroj: Martin Kilian ml.; SITA)

Švihol hokejkou, vidiac do sita letiaci puk zdvihol ruky a štrbavým úsmevom poslal fanklubu pokyn na „svoj“ pokrik. Jeho pohotová koncovka bola atrakciou vďačného zimáku.

„Pozerajte, čo sa stane po mojom góle – hovoril som rodičom a priateľke predtým, keď ma prvýkrát mali prísť pozrieť,“ zaiskrili oči krídelníka v revúckej kaviarni, keď sme začali o 120 góloch v štyroch sezónach za Nitru, ktorými nakopol éru siedmich medailí v rade.

ROMAN TOMÁNEK (34) hovoril MY Nitrianskym novinám aj o ostrých zákrutách svojej kariéry. „Nemám čo schovávať,“ usmial sa spod šiltovky, odpil si z limonády a rozvinul klbko svojho extravagantného príbehu.

Článok pokračuje pod video reklamou

AJ TOTO SA DOZVIETE • Kde Roman Tománek zarábal najviac a aké veľké prestupy mu nevyšli • Ako bez zábran komentuje problémy so životosprávou, či presiahol pomyselnú hranicu a ako otvorene hovorí o alkohole medzi športovcami • Či sa pilo aj v hokejovej Nitre • Čo bolo pravdy na šuškandách „Tománekovi sa proti Košiciam nechce, lebo tam prestupuje“ a ako to podľa neho ovplyvnilo finále 2014 • Ako sa vracia k máju 2015, keď ako najproduktívnejší hráč extraligy v Nitre nečakane skončil • Ako po rokoch kritizuje trénera Stavjaňu • Prečo romantický útok s Novákom a Stümpelom nebol najlepší, v akom v kariére hral • Pred ktorým zápasom extraligy sa stretol s korupciou a ako to dopadlo

„To je turista,“ rypli si hejteri do vášho júlového prestupu z tretej (Rostock) do štvrtej (Schongau) nemeckej ligy. Čo vy na to?

Nemajú ani poňatia, ako funguje nemecký hokej! Tam sú niektoré kluby v tretej ligy na tom lepšie ako pár z našej extraligy... A zázemie? To ťažko aj opísať. Som zamestnanec, všetko za mňa odvádzajú. Nebojím sa o výplatu, nemôžu ťa vyhodiť zo dňa na deň ako tu. Dobre, môžu, ale neprídeš o žiadne peniaze. Lístok na tretiu ligu stojí 15 eur, ale ľudia sa bavia, pijú pivá a jedia hotdogy.

Pre Schongau rozhodlo aj to, že budem šéftréner mládeže. Chcem si to skúsiť, uvidíme. Ešte si neviem sám seba predstaviť ako trénera, som až príliš kľudný, potrebujem vedľa seba niekoho, kto na decká naziape.

Rybár-pretekár Už ako extraligista utekal zo zápasov na rybačky. „Teraz som bol dokonca na pretekoch,“ usmial sa popod fúzy. „Pretekali sme v tímoch. Tu, vedľa, v Jelšavskej Teplici. Po prvom dni som bol posledný, ale napokon som skončil piaty z dvadsiatich. Nachytali sme 74 kilov rýb!“ popýšil sa Roman Tománek.

Chcem sa vás pýtať najmä na Nitru, lebo tam vám bolo najlepšie. Je to pravda?

Je. Veľa priateľov mám aj zo šiestich sezón v Banskej Bystrici, ale hokejovo bola najlepšia Nitra.

Čo stálo za vznikom medailovej éry? Bol kľúčový príchod Stümpela?

Určite to bol jeden z najdôležitejších faktorov. S príchodom Jozefa sme začali zbierať medaily. Mal obrovskú prirodzenú autoritu, a to pomaly nikdy nič nepovedal. Keď vkročil do šatne, všetci hneď vedeli, kde má zábava hranicu.

CELÝ ROZHOVOR NÁJDETE AJ V AKTUÁLNOM VYDANÍ MY NITRIANSKYCH NOVÍN

Vykali mu mladí?

Neviem, asi nie. Všetci sme si tykali. Ja si však dobre spomínam, ako som Janka Pardavého v Banskej Bystrici pozdravil „dobrý, ujo“. Mal som rešpekt.

Koľko ste v Nitre zarábali?