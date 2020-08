V Kozárovciach triumfovali Sopko aj legendárny Hazucha

Na stupne víťazov sa postavili aj pretekári z nitrianskeho regiónu - Anton Kĺbik či bežkyne z Lapáša.

15. aug 2020 o 20:06 Martin Kilian

Kozárovce žijú behom. Obecný úrad a miestny klub rekreačného behu pripravili prvý ročník nových pretekov pod názvom "...aj 21 schodov!". Centrom akcie bol skautský tábor nad dedinou.

Výzvu prijalo 68 účastníkov, ktorí si prišli v sobotu zašportovať v peknom prostredí a príjemnej atmosfére. Pripravené boli dve trate - na 9,66 km a 3,56 km. Na záver čakala na bežcov "lahôdka" - výbeh ku skale, kde bolo aj spomínaných 21 drevených schodov.

Kozárovčanov poctil návštevou 77-ročný Zvolenčan Ján Hazucha, víťaz prestížnych maratónov na celom svete, ktorý aj vyhral svoju kategóriu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najrýchlejším v cieli bol 24-ročný Ján Sopko zo Sebechlieb. "Bežalo sa mi veľmi dobre. Trať bola zo začiatku veľmi rýchla. Záver do kopca bol trochu náročnejší, ale celkovo to bolo super. Bral som to ako tréning a bol som rád, že konečne idem na nejaké preteky. Beh je moje hobby vo voľnom čase," prezradil čerstvý absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý reprezentuje AK Krupina.

Úspešní boli aj bežci z nitrianskeho regiónu. Anton Kĺbik z Mojmíroviec vyhral svoju kategóriu. Trojica žien z Lapáša na kratšej trati obsadila celé stupne víťazov, najrýchlejšia bola Ivana Janásová.

Slávnostné vyhlásenie moderoval hlavný organizátor Michal Šusták.

Po dobehnutí čakala na účastníkov pamätná medaila, chutný guláš, potešila aj pekná čelenka a bežecká tombola. Prvú cenu - let pre 2 osoby balónom - v nej vyhral autor týchto riadkov. :-)

Z výsledkov

9,66 km - Muži do 39 r.: 1. Ján Sopko (AK Krupina) 32:31.

Muži 40-49 rokov: 1. Marian Zaťko (sám za seba) 39:00, 2. Mário Ondriáš (Tribo šport ZM) 39:15.

Muži 50-59 rokov: 1. Anton Kĺbik (BK Duslo) 42:00, 2. Jaroslav Baťo (BK Pyxida Č. Kľačany) 42:11.

Muži 60-69 rokov: 1. Ľubomír Baksa (Levice) 39:29.

Muži od 70 rokov: 1. Ján Hazucha (Statika Zvolen) 44:58.

Ženy 40-49 rokov: 1. Iveta Furáková (Svetielko nádeje) 44:07.

Ženy od 50 rokov: 1. Nora Šillíková (BK Sliač) 52:19.

3,56 km - Muži: 1. Miroslav Straka (Veľký Krtíš) 14:09.

Ženy: 1. Ivana Janásová 15:49, 2. Daniela Čuláková 17:15, 3. Jana Majerčíková (všetky V. Lapáš) 17:42.

Dorastenci: 1. Tadeáš Valent (AC Nové Zámky) 12:39.

Dorastenky: 1. Ema Gálová (V. Lapáš) 17:47.