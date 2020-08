Tajomstvá o peniazoch či konkurze FC Nitra. Palaky: Takýchto fanúšikov nechceme!

Člen predstavenstva otvoril finančnú kuchyňu klubu.

17. aug 2020 o 5:50 Martin Kilian ml.

Keď vkročil do klubu, ten stál pred odpojením od elektriny, 23-tisícovým záväzkom voči Adidasu či 90-tisícovým voči mestu. Teraz vyskočila 60-tisícová pokuta od FIFA.

„Elektrinu sme zvládli, Adidas tiež, mestu sme už poslali 40-tisíc eur a do konca augusta pošleme zvyšných 50-tisíc. Je ťažké deň čo deň riešiť nášľapné míny, preto nás netešia pokuty kvôli fanúšikom. A ďalších 60-tisíc? Budeme to musieť zvládnuť,“ odtajil MY Nitrianskym novinám právny zástupca LADISLAV PALAKY (40) , krízový manažér FC Nitra v dostihoch o klubové prežitie.

V stredu bolo valné zhromaždenie akcionárov FC Nitra. Ste spokojný s jeho výsledkom?

Dopadlo podľa mojich očakávaní. Do nového predstavenstva boli okrem mňa vymenovaní aj Miroslav Jakubovie a Peter Havetta, mne blízki ľudia, ktorým dôverujem. V najbližších dňoch zasadneme, aby sme určili predsedu a podpredsedu.

Druhým bodom bolo navýšenie základného imania o 850-tisíc eur. Nasledovať bude upísanie akcií jednotlivých akcionárov v percentuálnom pomere ku akciám, ktoré momentálne vlastnia. Kto si upíše akcie z navýšeného základného imania, ten bude, logicky, musieť priniesť peniaze. Ak si všetci aktuálni akcionári teraz nanovo neupíšu akcie, čo je pravdepodobné, otvorí sa na to priestor širokej verejnosti.

Väčšinu akcií (58 percent) FC Nitra niekoľko týždňov vlastní Salangana, obchodná spoločnosť Mateja Gašaja. Koho akcie kúpila?