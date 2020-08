Dusno v Žitavanoch. Šéf futbalu sa vzdal pre intrigy. Politický boj? Starostove ultimátum

Hráči sú, peniaze sú, predsa v Iskre iskria hádky.

19. aug 2020 o 5:00 Martin Kilian ml.



Dorastenci postúpili do piatej ligy, mužov od nej raz delili tri body, v priateľskom zápase vítali Nitru, vtedy prvú v ligu, dvakrát hostili Jedenástku roka ObFZ Nitra, pýchou je aj zlatá lopta pre Daniela Drienovského ako najlepšieho hráča elitnej súťaže. To všetko stihli Žitavany od januára 2017 za vlády rodáka Petra Chrena. Dnes sú jedinou obcou v „nitrianskej“ šiestej lige z okresu Zlaté Moravce.

„Keby sme v roku 2016 neprebrali klub po Paľovi Chrenovi, ktorému taktiež môžu všetci iba ďakovať, už štyri roky by futbal v Žitavanoch neexistoval,“ pripomenul Peter Chren, ktorý je aj členom Výkonného výboru ObFZ Nitra za okres Zlaté Moravce.

„Beh na dlhú trať, akým je vedenie futbalového klubu, sme s Jurom Pindešom doslova vyšprintovali a už sme cítili únavu. Futbal sme žrali, výsledky nás tešili, malo to význam, ale všetky intrigy majú svoje hranice,“ prešiel k hlavnému dôvodu konca: „Namiesto vďaky a uznania sme svedkami vybíjania si ega pre nenaplnené túžby na akomkoľvek poste. Dostávajú sa nám urážky a sprosté esemesky. A to je celkom dosť kvôli, v úvodzovkách, bezvýznamnému šiestoligovému futbalu. Už niekoľko období za sebou nemáme v našej obci post starostu zaplnený správnym človekom a tým trpíme – na ničom sa tu nedá dohodnúť, ale klamstvá, ohýbania pravdy a nedodržania chlapského slova, to letí. Či to súvisí s politickým bojom pred najbližšími doplňujúcimi voľbami? Neviem.“

Peter Chren si dokonca nedávno v schránke našiel nemilé prekvapenie. „V anonymnom liste boli urážky na moju rodinu, ktoré boli riadne za čiarou. Ako sa vyjadrila poštárka, list bol vhodený do schránky, ktorú sníma kamerový záznam obce. Keď som cez políciu riešil dohľadanie kamerového záznamu, bolo mi povedané, že práve ten deň v archíve chýba. Náhoda alebo úmysel?“ spýtal sa sám seba. Asi by nebolo ťažké zistiť, kto má prístup k archívu...

Peter Chren (vľavo v strede) pritiahol do Žitavian aj Jedenástku roka Oblastného futbalového zväzu v Nitre, prestížnu kultúrnu akciu športovej rodiny. (zdroj: archív MY Nitrianskych novín)

Áčko má pritom veselé starosti so širokým kádrom a vyžije si aj dorast spojený s Obycami. Navyše sa schyľuje k modernizácii štadióna (výmena vchodových dverí z tribúny na ihrisko, výmena 338 sedačiek, vybudovanie WC) – 10-tisíc eur od SFZ je už schválených, spoluúčasť obce je 3 334 eur. O to čudnejšie vyznievajú kopiace sa výstrely v žitavianskom futbale.

„V pokladnici ostalo 9 635 eur, 5-tisíc, teda polovicu ročnej dotácie, som vrátil obci, lebo na jar sa nehralo. Nový výbor buduje Miroslav Kováč starší. Vekový priemer tímu je 20,5 roka, máme najperspektívnejšie mužstvo široko-ďaleko. Z videného a počutého si myslím, že v Žitavanoch bude, ako nebolo,“ objasnil Peter Chren, mimochodom poslanec obecného zastupiteľstva, prečo spokojne odovzdal kľúče od štadióna.

Borkovič: Politický boj? Absurdné! O reakciu na turbulencie vo fungujúcom klube sme oslovili aj zastupujúceho starostu Žitavian, povereného po novoročnom odstúpení Edity Grzybovej. „Nemôžem sa k tomu rozsiahlo vyjadriť, nie som v obraze,“ odvetil Richard Borkovič, spolu s Jurajom Obertom a Pavlom Čepčekom kandidát na starostu v doplňujúcich voľbách (3. októbra). „Peťo Chren bol v dobrovoľnej funkcii predsedu ŠK spoľahlivý, patrí mu vďaka. Neviem, kto a ako mu ublížil. Určil som ultimátum, aby bol do dvoch týždňov zvolený výbor so štatutárom. Lebo keď tu nebude futbal, nebudeme mať prečo vynovovať štadión,“ vyhlásil Borkovič a súvislosť situáciu s politickým bojom označil za „absurdnú.“

Zmena názvu? „Sme si vedomí zodpovednosti voči fanúšikom futbalu a hráčom, a preto už dnes môžeme povedať, že ľudia do nového výboru a revíznej komisie sú kompletne pripravení a ochotní. Tvoria ich zástupcovia hráčskej kabíny, fanúšikov a veríme, že svojho zástupcu do výboru poskytne aj obecný úrad. V budúcnosti by sme sa radi pretransformovali na Obecný futbalový klub Iskra Žitavany. Hráčske a trénerské zázemie mužstva dospelých je dobré, škoda, že to tak nie je aj s mládežníckym futbalom. Tam bude potrebné situáciu zmeniť k lepšiemu. Ale môžeme povedať, že Iskra bola, je a bude, lebo nastúpi aj nová mladá generácia funkcionárov,“ za dočasný štvorčlenný výbor vyhlásil Miroslav Kováč st.