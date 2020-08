Prídu dve Brazílčanky, Nitrianky si zahrajú aj v európskom pohári

Volley project UKF Nitra má pred sebou ďalšie smelé plány. Kolektív extraligových volejbalistiek vznikne z mixu profesionálok a študentiek.

20. aug 2020 o 7:00 Martin Kilian

Volejbalistky UKF Nitra figurovali v nedokončenej sezóne 2019/20 na druhom mieste tabuľky a mali šancu dosiahnuť historický klubový úspech. Túto ambíciu im však stopla pandémia, a tak môžu zabojovať o podobné méty v novej sezóne. Snáď tá bude menej ovplyvnená koronavírusom.

Družstvo začalo trénovať v prvý augustový týždeň a zaznamenali sme v ňom niekoľko zmien. „Blokárka Maja Šandrk odišla do Francúzska, v družstve už nebudú pokračovať Richweissová, Frindtová, Budáčová a otáznik visí nad Hradeckou,“ informuje tréner František Bočkay, ktorý vedie ženy UKF spolu s asistentom Pavlom Bernáthom.

Z nosných hráčok základnej zostavy pokračuje dvojica s reprezentačnými skúsenosťami – smečiarka Erika Bočkay a libero Michaela Španková. „Novými tvárami budú dve brazílske blokárky, ktorým sme kúpili letenky na 25. augusta,“ pokračuje tréner.

Menovite sú to 28-ročná Vanessa Silva (187 cm, hrala slovenskú ligu v Brusne) a 26-ročná Caroline Godoi (190 cm, pôsobila už aj v Čechách a Thajsku). Brazílčanky si urobia doma testy na koronavírus, po prílete na Slovensko ich čaká päťdňová karanténa a ďalšie testy.

„Káder sme aj omladili, novou tvárou bude Viktória Krajčírová z COP Nitra, ktorá už hosťovala v Novom Meste,“ zvestuje tréner.

Družstvo trénuje striedavo v hale, na atletickom štadióne a v posilňovni IvetFit. Okrem už spomínaných hráčok sú v príprave Ramajová, Bodnárová, Poláčková, Kupčiová, Peťková, Žudelová, B. Bezáková a Bognárová.

V rámci prípravy sa Nitrianky koncom augusta predstavia na turnaji v Trnave, nasledovať bude výjazd do Ostravy a v dňoch 11.-12. septembra zorganizuje klub medzinárodné podujatie doma v mestskej hale. „Na turnaj príde rakúsky majster Linz, Přerov a Trnava,“ upresnil Bočkay.

Extraliga sa začína 19. septembra. „Opäť budeme mať vysoké ciele, určite chceme medailu. Keď budeme vidieť, ako vyzerajú naši súperi, potom možno nás cieľ ešte upresníme,“ zamýšľa sa kouč.

O fungovanie klubu sa naďalej starajú bratia Červeňovci – Milan je prezident klubu, Ľuboš manažér. Realizačný tím dopĺňajú štatistik Samuel Rosinský, masér Dušan Szabo a kondičná trénerka Daniela Leütterová.

Fanúšikovia volejbalu sa môžu tešiť aj na európsku súťaž pod Zoborom. Ženy UKF Nitra sú totiž prihlásené do Challenge Cupu, ktorý by sa mal hrať klasickým systémom s dvojzápasmi doma – vonku. Nitrianky sú nasadené ako 10. tím do pavúka, žreb bude 21. augusta.