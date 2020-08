Sematam má letnú novinku, funky beat okorenili tancom Old School Brothers

Nový klip nitrianskej kapely prirovnávajú k tvorbe svetoznámeho Bruna Marsa.

18. aug 2020 o 7:56 TS

NITRA. Hudobná skupina Sematam z Nitry prichádza so sviežou letnou novinkou. Tanečný klip s názvom Nebezpečne dobrá pritom pôsobí dojmom, akoby vyšiel z dielne slávneho Bruna Marsa.

Keďže hlavnú úlohu v piesni o žene hrá tanec, svoje schopnosti okrem kapely v klipe predvedú aj členovia Old School Brothers. Choreografie zvládol aj líder Sematam Marek Kutnár, a to napriek zápalu kolien.

Prečítajte si tiež V Amerike získal prestížnu cenu, no hrávať už chce hlavne na Slovensku Čítajte

Skladba „Nebezpečne dobrá“ je jedna z posledných piesní, ktoré vznikli pre debutový album s názvom SEMATAM. Autorom hudby a textu je Marek Kutnár. S doladením dychových partov pomohla dychová zložka a o finálny zvuk sa postaral skvelý hudobný producent Marek Šurin zo Soundshine. Klip sa nakrúcal v bratislavskej Design Factory.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/s1-r6CHbXmY

„Design Factory nám na našom krste tak učarovalo, že sme sa rozhodli zvoliť si ho aj ako priestor do klipu. Okrem toho sa natáčalo ešte vo futuristických priestoroch nitrianskej spoločnosti ECAZA a na menej frekventovanej ceste niekde medzi Malým Cetínom a Golianovom. V rámci nášho pokračujúceho trendu low-budget produkcie sme boli režisérom a scenáristom opäť naša manažérka Janka Fiebigová a ja, obliekli sme si čo naše skrine dali a občas sme aplikovali nejaký ten púder proti lesknutiu,“ vtipne konštatuje spevák a frontman Marek Kutnár.

Prečítajte si tiež Nitrianska vokálna kapela je späť na scéne Čítajte

„Design Factory nám na našom krste tak učarovalo, že sme sa rozhodli zvoliť si ho aj ako priestor do klipu. Okrem toho sa natáčalo ešte vo futuristických priestoroch nitrianskej spoločnosti ECAZA a na menej frekventovanej ceste niekde medzi Malým Cetínom a Golianovom. V rámci nášho pokračujúceho trendu low-budget produkcie sme boli režisérom a scenáristom opäť naša manažérka Janka Fiebigová a ja, obliekli sme si čo naše skrine dali a občas sme aplikovali nejaký ten púder proti lesknutiu,“ vtipne konštatuje spevák a frontman Marek Kutnár.

„Už niekoľko týždňov ma trápil zápal v kolenách a keďže dôležitou súčasťou klipu mal byť aj tanec, v podstate do poslednej chvíle sme nevedeli, či sa natáčanie bude alebo nebude môcť realizovať. Rozhodli sme sa, že to riskneme, našúpal som si nejaké flectory a išli sme. Odhliadnuc od kolien bolo točenie jedno z najpohodovejších spomedzi našich doterajších klipov. Atmosféra bola super, tanečníci, kameraman, druhý kameraman, osvetľovač, kapela, skrátka všetci k tomu pristupovali zodpovedne a na druhú stranu si to aj patrične užili. Pre mňa osobne to bol trochu záhul, ale všetko sme zvládli a verím že bez akýchkoľvek dlhodobých fyzických či psychických následkov,“ teší sa Marek Kutnár.

Veľkú rolu v klipe zohráva tanec, a to konkrétne v podaní členov nitrianskej tanečnej skupiny Old School Brothers.

„Old School Brothers sú veľkí profesionáli a tiež skvelí ľudia a tak spolupráca s nimi bola úplne perfektná. S líderkou skupiny sme dali dokopy spoločné choreografie. Dokonale sme si sadli a rýchlo sme vedeli aké tanečné prvky chceme použiť. Chlapčenskú tanečnú zložku zastúpili talentovaní junáci Adrián a Samuel, ktorí úspešne účinkovali v šou Česko Slovensko má talent. Okrem spoločných pasáži sa tanečníci predvedú v klipe aj pri sólo prvkoch a naplno predvedú čo je v nich. Ku koncu nakrúcania sa zvrhla pred kamerou totálna freestyle dance party,“ neskrýva radosť Marek Kutnár.

Prečítajte si tiež Leto v Nitre veľkolepo ukončí koncert Horkýže Slíže Čítajte

Rovnako si spoluprácu pochvaľovala aj tanečná skupina, ktorá sa na nakrúcanie klipu veľmi tešila.

„Ako tanečníci sme robili klipy pre viacerých umelcov, ale tu sme sa skutočne zabávali. Pesnička “Nebezpečne dobrá” sa nám dostala pod kožu, pustili sme si ju ešte aj v aute cestou domov po celodennom nakrúcaní. Pár dni pred natáčaním klipu sme natrénovali s Marekom choreografiu, doladili kostýmy a už sme len čakali na deň D. Všetko bolo veľmi profi, naplánované, nachystané, premyslené. Stačilo prísť na scénu a dať do toho všetko. Každý jeden člen skupiny je vážny týpek. Je to partia veselých, talentovaných, mladých ľudí, ktorí milujú hudbu a zábavu, čo bolo na nich vidno celý čas. Ku koncu natáčania sme robili voľné tanečné zábery, z ktorých sa po pár sekundách strhla taká párty, že sme úplne zabudli na kamery a tancovali, bavili sa, smiali sa a spievali. Ak sa len kúsok atmosféry z natáčania prenesie do klipu, bude to bomba,“ uzatvára líderka Old School Brothers Nikola Králiková.

Skupina Sematam sa teší, že napriek koronakríze sa jej koncertný kalendár pomerne rýchlo zaplnil. V auguste čakajú kapelu vystúpenia v mestách Piešťany, Liptovský Mikuláš, Trebatice, Považská Bystrica a Bratislava. Na jeseň sa potom fanúšikovia môžu tešiť na koncerty na ďalších zastávkach jesenného turné.

#MyVasPotrebujeme Ekonomické dôsledky pandémie ohrozujú aj posledné nezávislé printové médiá v našich mestách a obciach. Patrí medzi ne aj sieť regionálnych týždenníkov MY, ktorá pod touto hlavičkou prevádzkuje 23 platených týždenníkov, 27 spravodajských regionálnych webov a viac ako 50 FB stránok. Toto všetko už môže byť čoskoro minulosťou, pretože ekonomický útlm nám spôsobil masívny prepad predaja a príjmov. Ak chcete, aby aj vo vašom meste alebo v regióne zostali zachované kritické a nezávislé médiá (noviny a web) a ak chcete, aby vás o práci mesta a života v ňom neinformovali iba mestom financované média, podporte nás. Už aj sumou 4€ mesačne prispievate k tomu, aby sme mohli aj naďalej prinášať aktuálne a pravdivé informácie o živote vo vašom regióne, meste a obci. Vašu podporu teraz potrebujeme viac ako inokedy predtým. Ďakujeme! Chcem podporiť →