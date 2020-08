Mesto má šancu získať peniaze na zvýšenie bezpečnosti v uliciach

Radnica v Šali zvažuje účasť v medzinárodnom projekte HORIZON 2020, ktorý je financovaný Európskou úniou.

18. aug 2020 o 12:57 TASR

Šaľa 18. augusta (TASR) - Radnica v Šali zvažuje účasť v medzinárodnom projekte HORIZON 2020, ktorý je financovaný Európskou úniou. Hlavným partnerom Šale v projekte s rozpočtom 4,5 milióna eur má byť maďarské mesto Tatabánya. Mesto Šaľa by mohlo získať nenávratný príspevok približne 1,35 milióna eur, ktorý by slúžil na zavádzanie rôznych technológií a nástrojov na zvyšovanie bezpečnosti.

"Konkrétne ide napríklad o kamerové systémy, poplašné systémy proti vlámaniu, protipožiarne systémy, systémy kontroly vstupu, perimetrickú ochranu, ktorá slúži na detekciu narušenia stráženého objektu, bezpečnostné riešenia budov, ochranu verejného priestoru, kybernetickú ochranu či antidronové systémy," informovala radnica.

Článok pokračuje pod video reklamou

O tom, či sa Šaľa na projekte zúčastní, budú rozhodovať mestskí poslanci na svojom rokovaní 20. augusta. V prípade, že sa mesto do aktivít zapojí a získa dotáciu, mohol by magistrát získať prostriedky napríklad na vybavenie vozidiel mestskej polície inteligentnými kamerami na rozpoznávanie tvárí či ozónovými čističmi pre prípad pandémie.

Z dotácie by bolo možné nakúpiť aj vybavenie pre dobrovoľný hasičský zbor alebo defibrilátory. Verejné osvetlenie by zasa mohlo byť vybavené inteligentnými svietidlami, ktorých farbu či blikanie by bolo možné meniť a mohlo by slúžiť ako navigačné osvetlenie pre záchranné zložky. Súčasťou možných aktivít je aj zriadenie operačného strediska, ktoré by zahŕňalo monitorovanie kamerového systému i rôzne hlásenia z infraštruktúry mesta.