Cowley žiaril v požičanom, Stavjaňa má jasno o Holešinskom. Prečo nehral Lantoši?

Nitrania začali leto obligátnym výpraskom Budapešte.

18. aug 2020 o 23:03 Martin Kilian ml.

„Takmer vypredané,“ žartoval doobeda dvorný fotograf hokejistov Miroslav Slávik, ale kto večer sedel v parku na pive, vari mu i uveril – zo zimáka sa od marca konečne rinul pravý hukot. Aj pokriky spod rúšok, z jednoradových odstupov. Až sme sa divili, ako pedantne štadión dodržal opatrenia.

Nitra - MAC Budapešť 5:0 (1:0, 2:0, 1:0, 1:0) Góly: 11. Holešinský, 16. Tvrdoň, 22. Mezei, 41. Šiška, 55. Hrnka Nitra: Cowley (Nagy) – Mezei, Vitaloš, Švarný, Nemec, Knižka, Cardwell, Pupák, Štefanka ml. – Tvrdoň, Slovák, Hrnka – Škvarek, Kollár, Žitný – Fominykh, Šiška, Holešinský – Pätoprstý, Mrázik, Čaládi. Tréner: Antonín Stavjaňa. Hralo sa 4x15 minút

Cowley s pochvalami

Azda tisícku divákov na prvom prípravnom zápase Nitry najviac roztlieskal premetmi Cowley. Posila z dánskej súťaže chytala v požičaných betónoch, na svoju výstroj čaká. „Keď mu to takto pôjde aj v extralige, určite budeme všetci spokojní,“ lebedil si tréner Antonín Stavjaňa.

To sa už dialo za drvivých 5:0 s MAC-om Budapešť. Lebo Holešinskému priťukol Šiška (1:0) a potom sa vymenili (4:0), ujal sa i Tvrdoň tečom strely Vitaloša (2:0) a pasom Mezeiovi (3:0), korunku utešeného výkonu nasadil Hrnka po robote drzého Nemca (5:0).

„Najmä začiatok bol veľmi kostrbatý, nemôžeme sa vyhovárať na ľad, lebo na počasie bol pomerne kvalitný. Ešte tam neboli herné návyky a spolupráca. Naopak, mne a myslím si, že aj divákom, sa páčila tri na tri hraná posledná štvrtina – bolo tam množstvo pekných akcií, šancí a výborných zákrokov brankárov,“ typicky karhal i chválil pred siedmimi novinármi Stavjaňa.

Kanaďan Evan Cowley sa uviedol čistým kontom. (zdroj: Miroslav Slávik)

Tvrdoň mal plné zuby

Ako by len Nitre bodlo, keby sa kariéra Marek Tvrdoňa zvrtla zo slepej uličky! V utorok pohľad na „Trta“ vzbudzoval úsmev. Nie iba gólom a asistenciou, ale aj silou na puku v útoku s kamarátmi Hrnkom a Slovákom. „Rozumieme si na ľade aj mimo neho, malo by to fungovať,“ odvetil 27-ročný útočník. „Je to ešte ťažké, dlho sme nehrali zápas, ale vyzeralo to celkom normálne. Som rád, že mi to tak skoro padlo,“ hovoril o koristi z Budapešti ten, kto bol v Nitre na hokeji naposledy ako fanúšik na Štefana s Detvou (5:1). „Kulisa? Paráda! Konečne vidieť niekoho na štadióne,“ rypol si Marek Tvrdoň do slabých návšteve v Krakove, kde hviezdil v minulej sezóne.

Na želaný progres navrátilca pozorne dozerá aj tréner. „Je to beh na dlhú trať. Potrebuje, aby sa mu darilo a formácia fungovala. Dnešok bol náznakom, že Tvrdoň má hokejové veci, ale v závere bolo cítiť, že kondične má toho plné zuby,“ vysvetľoval Antonín Stavjaňa.

Zverenci trénera Antonína Stavjaňu (na fotke) sa najbližšie predstavia v piatok o 18.00 h v Leviciach. (zdroj: Miroslav Slávik)

Holešinský: Aký bude hukot, keď bude vypredané?

Na pretras logicky prišiel aj Adrián Holešinský. Švihom načal Maďarov. „Podpíšte ho!“ znejú komentáre na sociálnych sieťach. „Mám v tom viac-menej jasno. Teraz ide o to, či bude akceptovať rolu, ktorú by sme mu dali. Musíte brať do úvahy že tu máme aj Šťastného či Lantošiho. Pokiaľ Holešinský niekoho výkonom vytlačí, pôjde vyššie, ak nie, pôjde nižšie,“ nezakrýval Stavjaňa.

„Momentálne vám nemôžem povedať, či budem hrať v Nitre, nemám žiadne informácie, ale hneď, keď to budem vedieť, vám poviem. Dúfam, že to vyjde,“ zvestoval pohyblivý Čadčan. Bolo už po debakli a namiesto dresu mal tričko z univerzity v Maine, kde v posledných troch sezónach vinou zranení i nešťastných okolností stihol iba 17 zápasov. „Som veľmi rád za túto šancu a budem na sebe pracovať, aby som trénerovi dokázal, že môžem hrať aj vyššiu než tretiu a štvrtú päťku, ale rozhodnutie bude na ňom – ja hocikde odohrám maximum. Teraz sa mi s kolegami v útoku hralo super – veď s Jurom Šiškom som pôsobil v dvadsiatke a Daniil Fominych je podobný typ hráča ako ja. Dobré to bolo aj s Denisom Pätoprstým a Erikom Čaládim,“ hovoril Adrián Holešinský, ohúrený z publika na prvom zápase. „Aj v Maine som na príprave zažil veľa ľudí, ale tu je to niečo iné. Z toho, čo som videl v minulosti a teraz, hovorím, že nitrianskym fanúšikom sa na Slovensku nikto nevyrovná. Neviem si predstaviť, aký tu bude hukot, keď bude vypredané,“ žiarili oči 24-ročnému útočníkovi, ktorého príchod do Nitry ukul i Lantoši, kamarát z Prievidza a Švédska. „Je milé ho po čase vidieť a chodiť s ním na obedy. Nitra je pekné mesto,“ pridal Holešinský pre MY Nitrianske noviny.

Holešinského trefa cez brankára Bálizsa, ktorá odštartovala pohľadný výkon Nitry. (zdroj: Miroslav Slávik)