Kolesnik: Súčasné vedenie FC Nitra šíri dezinformácie

Ukrajinský investor Andrij Kolesnik reaguje na aktuálnu situáciu v FC Nitra a na vyjadrenia Ladislava Palakyho, krízového manažéra a právneho zástupcu FC Nitra.

20. aug 2020 o 11:27 (RED)

Vyjadrenie Andrija Kolesnika, ktoré sme dostali v tlačovej správe, prinášame kompletné a bez úprav:

Dňa 17. júla sme v našom verejnom vyhlásení apelovali na súčasné vedenie FC Nitra, a.s. na zastavenie šírenia dezinformácií a útokov na stranu ukrajinských investorov a žiadali sme ich o konštruktívny dialóg vedúci k plneniu povinností z uzatvorenej Dohody s nami. Do dnešného dňa sa bohužiaľ žiadny takýto dialóg neuskutočnil a šírenie dezinformácií vo verejnom priestore neustalo.

Súvisiaci článok Tajomstvá o peniazoch či konkurze FC Nitra. Palaky: Takýchto fanúšikov nechceme! Čítajte

V rozhovore pre on-line denník www.sport.sk pán Mgr. Ladislav Palaky uviedol mnoho poloprávd a neprávd. Tvrdenie, že "ukrajinská skupina sa snažila získať FC Nitra, a.s. do svojich rúk "je v kontexte rozhovoru zavádzajúce. Pripomíname súčasnému aj bývalému vedeniu klubu, že to bola spol. FC Nitra, a.s. a jej akcionári s podielom na základnom imaní vo výške 80,05%, ktorí na Štedrý deň minulého roka podpísali Dohodu s ukrajinskými investormi o odkúpení tohto majoritného podielu akcií a o prevzatí vedenia klubu. To všetko za situácie, kedy spol. FC Nitra sa nachádzala v hlbokej kríze, na pokraji bankrotu a jej vlastné imanie malo a dodnes má zápornú hodnotu. Na základe tejto Dohody ukrajinskí investori zaplatili zálohu na kúpnu cenu akcií a k 8. februáru doplatili jej zvyšok. Do dnešného dňa sa však v rozpore s touto Dohodou nestali vlastníkmi čo i len jedného kusu akcií! Napriek tomu a v dobrej viere, že povinnosti z Dohody spol. FC Nitra, a.s. spoločne a nerozdielne s majoritnými akcionármi splní, ukrajinskí investori neprestali investovať do spol. FC Nitra, a.s. a pokračovali s úhradami všetkých prevádzkových nákladov FC Nitra, a.s., ktoré realizovali už od začiatku tohto roka. Robili tak až do júla tohto roka; v tejto dobe sa logicky podieľali na vedení klubu. Celková suma investícií, vrátane ceny za kúpu majoritného podielu, k dnešnému dňu prekračuje čiastku rádovo niekoľko stoviek tisíc EUR. Vo svetle týchto faktov potom verejné vyhlásenia o tom, že ten či onen nemieni s ukrajinskými investormi rokovať, sa javí ako flagrantný výsmech ku jednej z najstarších zásad zmluvného práva - "pacta sunt servanda", t.j. zmluvy sa majú dodržiavať. Keď pán Mgr. Ladislav Palaky vo spomínanom rozhovore spochybňuje výšku investície, ktorú ukrajinskí investori už realizovali v prospech spol. FC Nitra, a.s., tak nehovorí vedome pravdu. Ak zhrnieme súčasný právny stav, tak ukrajinskí investori uhradili celú kúpnu cenu za majoritný podiel, avšak do dnešného dňa na základe podpísanej Dohody nezískali do svojho vlastníctva žiadne akcie predstavujúce majoritný podiel! Všetky vyššie popísané finančné prostriedky poskytnuté ukrajinskými investormi v prospech FC Nitra, a.s. sú bezdôvodným obohatením, o ktorého vydanie budeme usilovať všetkými zákonnými prostriedkami. Ďalej nás prekvapuje, s akou "odbornosťou" interpretuje v médiách Mgr. Ladislav Palaky účtovnú závierku zostavenú ku dňu 31. decembra 2019, keď označuje sumu - 2,4 mil. EUR ako "nezmyselnú“. Z tejto účtovnej závierky, ktorá je širokej verejnosti dostupná on-line, si dovoľujeme citovať: neuhradená strata minulých účtovných období činí - 2,4 mil. EUR, pretože táto neuhradená strata prevyšuje základné imanie a vytvorené zákonné rezervy, vlastné imanie spoločnosti má zápornú hodnotu - 1,37 mil. EUR, k tomu všetkému celkové záväzky spol. sú 1,7 mil. EUR. Aj laikovi musí byť z týchto čísiel jasné, že spol. FC Nitra sa nachádzala v tom čase v hlbokej kríze (a je potrebné podotknúť, že sa stále nachádza), za ktorú je plnej miere zodpovedné jej predchádzajúce vedenie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na okraj chceme poznamenať, že anoncované navýšenie základného imania spol. FC Nitra, a.s., ktoré má slúžiť na naliatie "čerstvých" peňazí do zbedačenej pokladne klubu, a to za situácie, keď ani toto navýšenie nepredstavuje sanáciu celej hodnoty záporného vlastného imania, tak sa toto navýšenie javí skôr ako prostriedok k "vytlačeniu" minoritných akcionárov a tým k zhodnoteniu väčšinového 58 % podielu pána Mateja Gašaja na úroveň dvojtretinového rozhodujúceho podielu.

Žiadame týmto súčasné vedenie klubu, aby bezodkladne vstúpilo do mimoriadne žiaducej diskusie s nami, ukrajinskými investormi. S ohľadom na naše investované prostriedky, úsilie, príležitosti a kontakty, sme pevne odhodlaní obhajovať naše právom chránené záujmy všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami. S veľkým rešpektom k fanúšikom a všetkým, ktorí sa naozaj zaujímajú o osud FC Nitra, a.s.

V Nitre, 17. augusta 2020