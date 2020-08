Vláčik už na Nitriansky hrad nejazdí. Biskupstvo zvažuje opravu dlažby

Biskupský ekonóm hovorí, že ak by bol súčasný zlý stav cesty spôsobený dopravou, tak by to bolo po celej jej dĺžke.

20. aug 2020 o 13:30 Miriam Hojčušová

Vodič Stanislav Ulický. (Zdroj: mh)