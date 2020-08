Prázdniny vrcholia, Nitru čaká posledný letný týždeň plný zábavy

Záver leta v meste pod Zoborom spestrí letné kino, kopec koncertov, divadiel i festivaly.

26. aug 2020 o 8:47 Dominika Cunevová

NITRA. Posledný augustový víkend, lepšie povedané týždeň, ukončí prázdniny v meste pod Zoborom tak, ako sa patrí. Už od dnes spestrí každý deň hneď niekoľko podujatí od koncertov, divadla, filmu až po festivaly.

Dospelí milovníci divadla večer ocenia Broadwayský kriminálny hit Dni v daždi, ktorý si môžu pozrieť v Music a Cafe. Hra získala prestížnu americkú cenu Josepha Jeffersona za najlepšiu hru a herecké výkony. Príbeh inšpirovaný skutočnou udalosťou sa zameriava na príbeh dvoch policajtov, dlhoročných priateľov, ktorí divákom priblížia kontrastné popisy svojich vlastných trýznivých zážitkov.

Dnes večer štartuje kresťanský festival One Way Fest. Trojdňový program plný prednášok, koncertov, diskusií potrvá až do piatka.

Kino na námestí

Koniec leta už tradične patrí aj premietaniu filmov na Svätoplukovom námestí. Bažant Kinematograf v stredu večer otvorí Cez prsty, film o tom, že aj keď človek urobí veľa chýb, vždy dostane od života novú šancu.

Mohlo by vás zaujímať Známy hudobný klub v obchodnom centre končí. Hľadá si nové miesto Čítajte

Štvrtok ponúkne romantickú tragikomédiu Loli paradička o ľúbostnom vzťahu dvoch atypických postavičiek z východného Slovenska. V piatok o pol deviatej večer bude plátno patriť snímke Vlastníci, komédii o domovej schôdzi, na ktorej sa vlastníci bytov pokúšajú o nemožné – vyriešiť vo vzájomnej zhode problémy týkajúce sa správy ich domu.

Letné kino na námestí uzavrie Posledná aristokratka, komédia podľa rovnomenného knižného bestsellera Evžena Bočka.

Parádny koniec cyklu koncertov

S letom končí aj obľúbená séria koncertov PRE-STO v hudobnom klube Music a Cafe. Prvý z poslednej trojice koncertov vo štvrtok odštartuje Alalya. Speváčka Editka Andel-Kowac si spolu s gitaristom Martinom Ralíkom k sebe na pódium pozvú aj Mareka a Petra Kozárových, Viliama Putza, Tonyho Marka a Martina Zaja Zaujeca.

V piatok publiku v klube zaspieva ďalšia sympatická speváčka Lucia Šútorová a jej kapela.

Súvisiaci článok Leto v Nitre veľkolepo ukončí koncert Horkýže Slíže Čítajte

Záverečný koncert bude výnimočný dvojnásobne. Stretnú sa na ňom dve kultové nitrianske skupiny – Horkýže Slíže a Dr.Zetor. V tento deň si Music a Cafe pripomenie aj 10. výročie svojho založenia. Koncert sa bude konať aj za nepriazniého počasia, väčšia časť plochy pre publikum bude krytá.

Štvrtok a piatok

Pri Pamätníku víťazstva pred budovou Okresného úradu si vo štvrtok prítomní pripomenú 76. výročie Slovenského národného povstania. Slávnostné zhromaždenie spojené s kladením vencov začne o druhej popoludní.

Večer si zase záujemcovia budú môcť zatancovať pod hradom a holým nebol na latino tančiarni na terase Castellum Cafe. Kto by mal chuť skôr na pokojné sedenie, môže zase vo večerných hodinách skočiť na film Zažiť to znovu do Hideparku.

V piatok si na svoje príde snáď každá. V Močenku si deti dopoludnia môžu pozrieť predstavenie Gašpariáda, komédiu o nebojácnom šibalovi a drzáňovi, ktorý dokonca prekabáti aj samotnú Smrť.

Na Svätoplukovom námestí v Nitre zase nadšencov divadla popoludní čaká Červená čiapočka z dielne famóznych divadelníkov z Teatro Tatro.

Prečítajte si tiež Sematam má letnú novinku, funky beat okorenili tancom Old School Brothers Čítajte

Po predstavení môžete natrafiť na cyklistov, ktorí sa tu večer stretnú kvôli pravidelnej Critical Mass cyklojazde.

Krátko po siedmej večer na námestí zaznejú známe filmové melódie v nádhernom sláčikovom prevedení komorného orchestra Zoe, po ktorom bude nasledovať už spomenutý film v rámci Bažant Kinematograf. V inej časti Nitry – na Klokočine na amfiteátri si obyvatelia môžu pozrieť film Sudca.

Sobota patrí oslavám a hudbe

V sobotu miestnych v Janíkovciach čaká Janíkovský ohnivák. v Tullum Music Bare už popoludní začne kurz populárnych a folklórnych tancov z Latinskej Ameriky ako salsa, merenge, mambo, chachacha v podaní choreografa a inštruktora Miguela Méndeza.

Deň bude patriť aj Hideparku, ktorý podobne ako Music a Cafe oslavuje desiate narodeniny. Návštevníkov čaká kopec dobrej hudby, sprievodný program, program pre deti, komentované prehliadky priestoru, špeciálne vydanie Pecha Kucha Night, večerné koncerty a nebude chýbať ani torta či nejaká tá nostalgia.

Večer si tiež môžete vychutnať koncert Walk On v Domčeka na Čermáni.

V nedeľu pokojnejšie

V nedeľu v parku pod Borinou sa dozviete aj to, že „šifkarta“ za more stála celý majetok, že Baničov padák vyzeral úplne inak ako si ho predstavujeme, ale aj Slovákoch, ktorí cestovali do Kirgizska budovať Sovietsky zväz vďaka výstave s názvom Keď putovali Slováci.

Prečítajte si tiež V Amerike získal prestížnu cenu, no hrávať už chce hlavne na Slovensku Čítajte

Výstava interaktívnym spôsobom podáva svedectvo o pretrhnutých rodinných putách, návratoch, ktoré sa nikdy nekonali, ale aj o potrebe urgentne zmeniť šatník po príchode do nového sveta. Na podujatí si užijú aj deti. Užijú si skákací hrad, maľovanie na tvár, či hudobnú vložku. Chýbať nebudú ani zvieratká z balónov, fotostena a najmä veľké spektrum pútavých informácií.

V obci Cabaj-Čápor zase bude nedeľa patriť 5. ročníku Gospel festu.