Hluk z R1 Pribina prekračuje normy, malo by sa to zmeniť

Návrh opatrení musí Granvia, ktorá cestu prevádzkuje, predložiť do konca augusta.

27. aug 2020 o 10:54 Miriam Hojčušová

(zdroj: mh)

NITRA. Raymond Kaňa má niekedy pocit, že býva pri letisku. Dôvodom je hluk.

Nespôsobujú ho však lietadlá, ale doprava na rýchlostnej ceste R1 Pribina.

Rovnaký problém trápi obyvateľov viacerých častí Nitry. Vlaňajšie merania, ktoré dala na pokyn ministerstva urobiť Granvia, potvrdili prekročenie povolených noriem.

Do konca mája mala spoločnosť ako zhotoviteľ a prevádzkovateľ R1 vypracovať návrh opatrení a projekt, ako to chce riešiť. Pre koronavírus požiadala o odklad, nový termín je do konca augusta.

Čo sa dialo Obyvatelia viacerých častí Nitry sa na hluk z R1 sťažujú už od jej otvorenia. Granvia opakovane tvrdila, že je všetko v súlade s platnými normami. „Plocha zrealizovaných protihlukových stien je väčšia, ako požadovalo stavebné povolenie a je nadštandardná,“ povedal v roku 2012 hovorca ministerstva dopravy. V roku 2014 Granvia zverejnila stanovisko hygienika ministerstva dopravy, v ktorom sa píše, že prevádzka na R1 neohrozuje verejné zdravie. Výsledky meraní hluku ale nezverejnila, neposkytla ich sťažovateľovi Raymondovi Kaňovi. Ďalšie merania sa robili v roku 2015. Výsledky boli podľa Granvie v rámci limitných hodnôt. Až vlaňajšie merania ukázali, že v niektorých úsekoch sú normy prekročené. Opatrenia má Granvia urobiť do konca roka.

Dve lokality, len večer

Kde konkrétne sú normy prekročené, Granvia nepovedala. Nevyjadrila sa ani k pripravovaným opatreniam.

„Posledné merania hlukovej záťaže na R1 Pribina v prvej polovici roka 2019 ukázali prekročené limity na dvoch lokalitách a len vo večerných hodinách,“ informovala hovorkyňa spoločnosti Mia Bajáková.

Dodala, že to súvisí s nárastom dopravy, „ktorý je o takmer 20 percent vyšší oproti predpokladom“.

Potvrdila, že návrh opatrení a projekt implementácie budú predložené vedúcemu hygienikovi ministerstva dopravy a výstavby k 31. augustu. Rezort sa o situáciu zaujíma na základe petície obyvateľov zo Starého mesta, Krškán a Čermáňa.

Podľa poradcu ministra Ivana Rudolfa majú byť protihlukové opatrenia zrealizované do konca tohto roka. „Následné kontrolné merania sa vykonajú až v roku 2021,“ dodal Rudolf.

Mala vyzerať inak?

„My nie sme stavbári, ale chýbajú tu deflektory, čo sú odkláňače hluku. Toto je len holá stena a myslím, že je to len plexisklo, toto nepohlcuje nič,“ povedal Raymond Kaňa a ukázal na protihlukovú stenu. Stojí niekoľko desiatok metrov od jeho domu na Stračej ceste pod Kalváriou.