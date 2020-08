V objekte ZŠ Na Hôrke mesto otvorilo aj materskú školu

Dve triedy s kapacitou viac ako 40 detí sídlia v zrekonštruovaných priestoroch.

27. aug 2020 o 14:16 TASR

NITRA. V objekte Základnej školy (ZŠ) Na Hôrke vo štvrtok oficiálne otvorili materskú školu (MŠ). Dve triedy s kapacitou viac ako 40 detí sídlia v zrekonštruovaných priestoroch.

Celkové náklady na renováciu tried, vybudovanie nového vonkajšieho ihriska a ďalšie úpravy dosiahli sumu 290-tisíc eur. Väčšinu z nich získala radnica z fondov Európskej únie, z rozpočtu mesta šlo na spolufinancovanie 15-tisíc eur. "Spolu s novou škôlkou, ktorá bola vybudovaná v bývalých kasárňach pod Zoborom, sa nám takto podarilo zvýšiť kapacitu našich materských škôl v tomto roku celkovo o 200 nových miest," uviedol primátor Marek Hattas.

Podľa jeho slov je dopyt po miestach v škôlkach stále vyšší ako ponuka. "Preto stále potrebujeme budovať nové kapacity. Mesto sa rozrastá, aj keď to na počte ľudí s trvalým pobytom v Nitre nevidno. Je to skôr o tom, že tu máme veľa ľudí, ktorí nie sú z mesta, ale prinášajú sem deti a my sa musíme postarať aj o ne," skonštatoval Hattas.

Vybudovaním škôlky priamo v objekte školy sa podľa primátora stalo zo ZŠ Na Hôrke zariadenie rodinného typu. "Deti tu budú navštevovať škôlku a plynule na tom istom mieste budú pokračovať na základnej škole. Zároveň je to aj istota pre riaditeľa školy, že bude mať deti v prvých ročníkoch a môže si tak nastaviť vyučovací proces. Takže tento model, keď je v základnej škole zaintegrovaná aj materská škola, je veľmi dobrý," povedal Hattas.

Ako zdôraznil, momentálne sú už všetky mestské školské zariadenia pripravené na nový školský rok. "Boli realizované aj opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. V tejto novej škôlke máme aj miestnosť, v ktorej by deti mohli byť v prípade potreby v izolácii. Toto by bolo ideálne mať aj na ostatných školách, uvidíme, ako nám to dovolia kapacity," dodal Hattas.