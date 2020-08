Spoločnosť Secop neustále zlepšuje výrobu

Firma s viac ako 60-ročnými skúsenosťami v kompresorovej technológii sa zameriava na vývoj, aplikáciu a podporu pokročilých technológií pre podniky na celom svete.

28. aug 2020 o 11:17

Spoločnosť Secop patrí medzi zakladateľov modernej kompresorovej technológie so skúsenosťami, ktoré siahajú až do polovice minulého storočia. (Zdroj: Secop)

Spoločnosť Secop patrí medzi zakladateľov modernej kompresorovej technológie so skúsenosťami, ktoré siahajú až do polovice minulého storočia. S viac ako 60-ročnými skúsenosťami v kompresorovej technológii a s vysoko angažovanými zamestnancami sa spoločnosť zameriava na vývoj, aplikáciu a podporu pokročilých technológií pre podniky na celom svete.

Dobré meno a povesť výrobného závodu Secop v Zlatých Moravciach pomáhali budovať celé generácie obyvateľov z blízkeho i širšieho okolia. V súčasnosti vo fabrike pracuje približne 800 zamestnancov.

Závod sa zameriava na výrobu hermetických kompresorov pre spotrebiče do domácností a maloobchodov, ale tiež aj pre mobilné chladiace zariadenia, ktoré sa využívajú v automobiloch, lodiach a podobne. Okrem montáže finálnych výrobkov sa vo firme neďaleko Nitry vyrábajú aj všetky komponenty, ako sú statory, rotory, mechanické diely, lisované diely a elektrické príslušenstvo.

Lokálny tím Secop. (zdroj: Secop)

Neustále zlepšovanie procesov a projektov

V poslednom období sa v podniku udialo niekoľko prelomových zmien. Jednou z nich je optimalizácia výrobných technológií vo všetkých sférach firmy, či už ide o statory, rotory, mechaniku či lisovňu.

„Takzvaný proces Continuous Improvement, čiže proces neustáleho zlepšovania procesov a projektov, ktorý sme rozbehli pred zhruba tromi rokmi, má prvé výsledky. Výrobné technológie robíme flexibilnejšími, zároveň ich optimalizujeme a zvyšujeme ich výkon. Vďaka tomu sme boli schopní zredukovať celkové množstvo strojov až o 30 percent, a to pri zachovaní rovnakej výrobnej kapacity,“ vysvetlil Vladimír Saloň, riaditeľ technológie a údržby spoločnosti Secop, ktorý zodpovedá za transformáciu fabriky.

„Napríklad na troch strojoch sa doteraz vyrábali tri rôzne typy produktov. V súčasnosti vieme všetky tri vyrábať na jednom stroji, ďalšie dva sú tak nepotrebné,“ spresnil.

Vďaka zamestnancom

Optimalizácia vo výrobe prináša ako zníženie spotrebovanej energie, tak aj menšie starosti s údržbou starších strojov a zaobstarávaním náhradných dielov. „Zároveň môžeme usporiadať rozloženie fabriky. Presunutím strojov zlepšujeme materiálový tok. Všetko spolu má za následok redukciu výrobných nákladov a zároveň zvýšenie našej konkurencieschopnosti,“ doplnil Saloň.

Vo väčšine prípadov zložité procesy transformácie zabezpečuje centrálny tím spoločnosti, to ale neplatí pre zlatomoravecký závod. „Všetky tieto projekty od prvotného nápadu až po implementáciu realizujeme s lokálnym tímom, zloženým z výroby a procesných inžinierov, na čo som veľmi hrdý. Uvedomujeme si, že najväčšou hodnotou našej fabriky sú ľudia a je pre nás veľmi dôležité vidieť, aký progres prináša tímová práca a leadership spolu so schopnosťou riadiť veľké projekty,“ zdôraznil Saloň.

Výroba sa presúva z Rakúska na Slovensko

Benefitom realizovaných inovácií je aj viac priestoru vo fabrike, vďaka čomu sa vedeniu podarilo uskutočniť ďalší významný krok. „Naši majitelia sa rozhodli využiť tento novovzniknutý priestor a presunúť výrobu z Rakúska do závodu na Slovensku, čo nám aj v týchto ťažších časoch pomôže zachovať 150 pracovných miest a možno aj vytvoriť ďalšie nové,“ zhodnotil Saloň.

Presun výroby sa začal realizovať už v úvode augusta a mal by byť dokončený do konca tohto roka. Celková investícia do relokácie činí sumu 16 miliónov eur.

www.secop.com

(zdroj: Secop)

(zdroj: Secop)