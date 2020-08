Pčola dievčatá v šlágri MOL ligy nešetril. Koho pochválil po remíze?

Derby zápasom medzi posilnenou Dunajskou Stredou a hádzanárskou baštou zo Šale odštartoval vo štvrtok nový ročník česko-slovenskej interligy.

28. aug 2020 o 21:38 Martin Kilian

Dunajská Streda remizovala v ouvertúre nového ročníka so Šaľou 24:24. Hráčky Dusla sa už v sobotu predstavia v Bardejove na vyvrcholení Slovenského pohára. Od 15.00 h hrajú proti Prešovu.

Hovorili sme s trénerom Šalianok Petrom Pčolom.

Aký zápas videli diváci v prvom kole v Dunajskej Strede?

Myslím si, že zápas mal svoju kvalitu a divákom sa musel páčiť. Aj keď sa obidve družstvá snažili hrať rýchlu hádzanú, nepadlo veľa gólov. Čo svedčí o kvalitných obranách na oboch stranách, podporenými aj výbornými brankárskymi výkonmi.

Čo vás potešilo vo výkone vašich dievčat? Patrí niekomu aj individuálna pochvala?

Potešila ma hlavne herná disciplína. V tak náročnom a vyrovnanom zápase sme mali iba jednu vylúčenú hráčku, čo je obdivuhodné. Aj keď začiatok zápasu tomu nenasvedčoval. Po 10 minútach opadla z dievčat prílišná nervozita a potom sme začali hrať to, čo chceme a čím sme sa prezentovali aj v prípravných zápasoch. Hádzaná je kolektívny šport, vyhrávame aj prehrávame spolu, preto nerád vyzdvihujem alebo karhám individuálne výkony.

HC DAC Dun. Streda - HK Slovan Duslo Šaľa 24:24 (12:11). Najviac gólov: Juhos 7, Pastorková 4, Rajnohová 3, Elö 3 - Königová 5, Matušincová 5, Pócsíková 5/3, Némethová 4, Ušiaková 3.

A kde ste videli rezervy?

Dievčatá už za tu krátku dobu, čo sme spolu, pochopili, že som perfekcionista a rezervy vidím vždy a všade. Ak by som mal spomenúť aspoň jednu vec, tak v tomto zápase to bolo asi premieňanie čistých šancí.

Bol to zápas, v ktorom dostali dievčatá z lavičky menej priestoru? Alebo ste šetrili sily pred víkendom?

V zápase sme vôbec nemysleli na víkendový pohár. Absolvovali sme kvalitnú letnú prípravu a preto nemôžme hneď v 1. kole rozprávať o šetrení síl. Striedania vyplynuli z priebehu hry. Nie vždy môže dostať v jednom zápase priestor na ihrisku všetkých 16 nominovaných dievčat. No v prípravných zápasoch všetky dievčatá ukázali svoju kvalitu a sezóna je dostatočne dlhá na to, aby si všetky schuti zahrali.

Po väčšinu zápasu ste tesne viedli, ale potom bolo 21:19 pre súpera. Vtedy ste odpovedali minišnúrou 3:0. To bolo asi dôležité.

Mali sme dobrý vstup do druhého polčasu, no pribrzdilo nás práve to jedno vylúčenie. Našťastie sme súpera nepustili do výrazného náskoku a rýchlo sme sa znova dostali do tempa.

V posledných štyroch minútach ste zahodili sedmičku a nepadol ani gól. Bol to nápor na psychiku pre všetkých? Aj pre vás?

Nemyslím si, že by sme si pripustili nejaký tlak na psychiku. To by sme potom nedokázali posledné minúty ubrániť bez inkasovaného gólu. Samozrejme, mrzí nepremenená šanca v závere, no vzhľadom na priebeh celého zápasu to bola zaslúžená remíza. Aj keď sme do Dunajskej cestovali s tým, že chceme vyhrať.

Myslíte si, že Dunajská Streda bude rúbať vysoko v tejto sezóne?

Ťažko povedať, kam sa dostane Dunajská túto sezónu a v podstate to ani nie je moja starosť. Jediné, čo ma zaujíma, je naša hra. A ako prilákať čo najviac divákov do šalianskej haly.