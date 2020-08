Šampión behu v Tešedíkove sa napil a vystrelil ako šíp (+FOTO)

Bežecká komunita z regiónu uzavrela prázdniny na pretekoch v Tešedíkove pri Šali. Oproti vlaňajšku stúpol počet zúčastnených.

29. aug 2020 o 22:31 Martin Kilian

Sobotňajšie popoludnie patrilo bežeckým pretekom Tešedíkovská desiatka – Peredi tízes. O piaty ročník bol pekný záujem, zapojilo sa 116 detí a 127 dospelých, čo je solídny nárast oproti vlaňajšku.

O medzinárodnú účasť sa postaralo niekoľko bežcov z Maďarska. Hlavné behy na 5 km a 10 km odštartoval výstrel z ruky Judity Jósvaiovej, ceny najlepším odovzdávali starostka obce Ildikó Agócs–Kőrösi a Július Zilizi.

Počas niekoľkých hodín bol pripravený bohatý program pre všetky generácie a pekné sprievodné akcie pre deti.

Na 10 km trati si po triumf dobehol Miroslav Borovka za 38:28 min. „Nebežalo sa mi ideálne, lebo už mesiac netrénujem pre zranenie. Išiel som to v takom tréningovom tempe, bežali sme v klbku po 7. km. Posledné 3 km som vystupňoval a podarilo sa mi striasť súperov. Som rád, že dnes som zvíťazil, boli to moje prvé preteky po dlhšom čase. Organizátori zvládli všetko na sto percent a atmosféra bola skvelá. Určite sa chcem zúčastniť aj na budúci rok a vrelo odporúčam tieto preteky aj ostatným,“ netajil víťazný bežec z Kovariec. Potešili ho aj ceny za prvenstvo - víkendový wellnes pobyt a kozmetické doplnky.

Druhý za ním dobehol Adam Kĺbik z Mojmíroviec. „Tri km pred cieľom sme išli ešte štyria vedľa seba, akurát tam bola občerstvovačka. Miro Borovka sa napil a vystrelil dopredu, ja som skúsil ísť za ním, čím som sa odtrhol od ostatných. Ale na Mira som už nemal,“ doplnil 19-ročný Adam, ktorého potešil triumf jeho otca Antona v kategórii nad 50 rokov.

Jedno prvenstvo zostalo doma vďaka Zdenke Hezkej z Tešedíkova, ktorá nemala vážnejšiu súperku na 5 km trati. „Doobeda som vyhrala v Jelke na 3 km, poobede doma pred mojimi najbližšími, navyše v dvoch osobných rekordoch, takže som spokojná s peknou sobotou," tešila sa najlepšia tešedíkovská bežkyňa.

Z výsledkov vyberáme:

10 km

Muži do 39 rokov: 1. Miroslav Borovka (Run for fun/ŠK ŠOG Nitra) 38:28, 2. Adam Kĺbik (BK Duslo) 39:04, 3. Robert Tomovič (Senec) 41:46.

Muži 40-49 rokov: 1. András Bartko (Zenit Salgótarján) 39:26, 2. Ľuboš Bogdányi (Galantská elita) 39:52.

Muži od 50 rokov: 1. Anton Kĺbik (BK Duslo) 43:08, 2. Lajos Ritter (TopRun Nyárasd) 43:43, 3. Milan Valko (AC Nové Zámky) 45:47.

Ženy do 39 rokov: 1. Anna Szekeres (Maď.) 44:40.

Ženy od 40 rokov: 1. Jana Kleskeňová (AC Stavbár Nitra) 45:28, 2. Ildikó Kozmér (RoniRun Club) 49:04, 3. Sylvia Behúlová (Golianovo) 51:49.

5 km

Muži do 39 rokov: 1. Bálint Laczkó (STG D. Saliby) 18:07.

Muži 40-49 rokov: 1. Patrik Lopušný (3NT) 18:41, 3. Henrich Pršek (Bojničky) 19:04.

Muži od 50 rokov: 1. Karol Hudeček (KB Levice) 21:45, 2. Gabriel Farkas (Mostová) 22:15

Ženy do 39 rokov: 1. Barbora Surányiová (Bratislava runners) 23:28.

Ženy 40-49 rokov: 1. Zdenka Hezká (AO Šaľa) 20:37.

Ženy od 50 rokov: 1. Erika Gyurkovics (TopRun Nyárasd) 25:48.