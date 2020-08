Ozdravenie FC Nitra? Zrejme v najbližších dňoch, hlási Galád a čuduje sa z Ukrajincov

Športový riaditeľ hovorí aj o „bundesligistoch“ na skúške.

31. aug 2020 o 5:00 Martin Kilian ml.

Napriek tomu, že Nitra v Ristovskom stratila 11 z 23 gólov minulej sezóny a aj po záchrane ju všetci zase posielali do druhej ligy, v novom ročníku po iba 13-dňovej príprave prehrala len 2 z 5 zápasov, hoci v žiadnom nebola favorit.

IVAN GALÁD (57) nikdy nemal pod Zoborom väčšie slovo ako dnes. Kým iní strieľajú mediálne delobuchy, on sa s vyhrnutými rukávmi potí na štadióne vedľa rastúceho trénera Gergelyho Geriho alebo v košeli športového riaditeľa vyzváňa posilám.

Športový riaditeľ a šéftréner hovoril MY Nitrianskym novinám o najvážnejších otázkach z FC Nitra.

Článok pokračuje pod video reklamou

AJ TOTO SA DOZVIETE • Prečo Galád pochybuje o až 800-tisícovom vklade Ukrajincov do FC Nitra a aké má informácie o ozdravení klubu • Kto presne v skutočnosti boli "piati bundesligisti", ako ich nazval nemecký investor a pre aké čísla vo fyzických testoch neuspeli na skúške • Ktorý odchovanec sa chce navonok prekvapujúco vrátiť do Nitry a ktorý domáci hráč so skúsenosťami zo zahraničia s ňou už trénuje • Aké ponuky prišli na Gatariča, ktorý chce odísť, a prečo ho Galád nepustil • Ako výsostne netradične sa udial prestup brankára Trnovského do Nitry • Prečo Nitra nepodpísala Balaja

Nitra má po remíze 0:0 v Senici päť bodov z piatich kôl Fortuna ligy. Ste spokojní?

Chcem zdôrazniť, že hráme vlastnú súťaž o dôveru ľudí. Boli sme spokojní s troma polčasmi z piatich zápasov. V Žiline bol herný prejav dobrý v oboch. Náznaky moderny sme ukázali i v prvom polčase s Ružomberkom. Takto chceme hrať.

Po prehre 0:6 v Dunajskej Strede sme zistili, že musíme maximálne trénovať v defenzíve. Hráčom sme nezatratili, zanalyzovali sme, kde môže byť problém a herný koncept sme zmenili na 3-5-2. Je veľmi dôležité, že následne sme v dvoch zápasoch dostali iba jeden gól a prvýkrát zaznamenali čisté konto. Stále ale máme vážne výhrady k ofenzíve, musíme ju bezpodmienečne zlepšiť. Náš prejav nesmie byť sterilný, ale futbalovejší a ľahký, aby sa bolo na čo pozerať.

Aby ste vybudovali káder, zasadli ste do kresla športového riaditeľa a hlavným trénerom sa stal Gergely Geri. Ste s ním spokojní?

Keď som z Nitry v minulosti odchádzal, vyčítali mi, že som nevychoval ďalšieho trénera. Bola to pravda, nepodarilo sa mi to. Každým dňom sa mi však viac a viac zdá, že v tomto smere robím kroky a som presvedčený, že teraz sa mi to podarí. „Džeri“, ako ho volám, napĺňa to, čo Nitra od trénera očakáva – je pracovitý, skromný, šikovný, venuje sa hráčom a rešpektuje komunitu a filozofiu klubu.

„Musí prísť sedem nových hráčov na pozície tri, štyri, päť, šesť, osem a deväť, aby ľudia v Nitre chodili na futbal,“ vyhlásili ste po baráži s Dubnicou. Prišli Kolčák (3), Záhumenský (5), Mustafič (6), Adamec (8) a Hovhannisjan (9). Chýbajú vám teda iba stopér a útočník?