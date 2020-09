Župan: Most v Nitre ohrozuje život a majetok ľudí

Nákladná tranzitná doprava jazdí cez centrum Nitry. Radnica chce, aby sa to zmenilo. Podľa župy by ale nadjazd nad železnicou takú záťaž neuniesol.

3. sep 2020 o 8:28 Miriam Hojčušová

NITRA. Frekventovaný nadjazd nad železnicou na Cabajskej ulici je v zlom technickom stave, odborníci ho po nedávnom prieskume zaradili do stupňa päť. Je súčasťou cesty druhej triedy, ktorá má tiež problémy. Už roky pritom slúži ako privádzač na rýchlostnú cestu R1 Pribina.

(zdroj: jk)

„Tu už ide o život, nie ani o peniaze. Pokiaľ má most užitočnú záťaž 20, maximálne 25 ton, nemôžu tadiaľ chodiť nákladné autá, ktoré majú 70 ton,“ povedal na minulotýždňovom zastupiteľstve župan Milan Belica.

Dali posúdiť stav

Župa si dala zmapovať stav mosta a cesty na Cabajskej na základe žiadosti mesta, ktoré chce odkloniť nákladnú tranzitnú dopravu z centra Nitry.

Takto to fungovalo v čase, keď sa rekonštruoval Univerzitný most, ktorý je súčasťou cesty 1/64. Nákladiaky boli vtedy presmerované na Cabajskú, prechádzali po železničnom nadjazde.

Aj podľa Belicu by bolo najideálnejšie, aby trasa z 1/64 viedla na R1, takže by sa nákladný tranzit nedostal do centra. V ceste tomuto riešeniu však podľa neho stojí práve cabajský most.

„Nejde o to, že by sme chceli robiť krivdu mestu alebo iným, ale musíme chrániť majetok a životy ľudí, lebo tam už ide o život, ak by sa takýto most zrútil,“ vyhlásil Belica.

Župa teraz plánuje osloviť políciu aj ďalšie inštitúcie a dať im analýzu mosta.

Akú záťaž unesie?

„Niektorí poslanci diskutujú, že doň treba investovať. No to nie je také jednoduché. Most bol stavaný s cieľom, že na ňom bude cesta druhej triedy. To neopravíte tým, že tam nalepíte asfalt alebo omietnete spodok,“ vyjadril sa župan.

Otázkou podľa neho je, akú záťaž a ako dlho unesie stredový pilier: „Momentálne ju možno ešte znáša, ale o dva- tri roky príde nejaká situácia, keď sa na ňom stretnú tri-štyri ťažšie autá a odrazu most nevydrží.“ viac na strane 3 ?

Teoretickým riešením by podľa župy bolo, keby túto cestu prevzalo do správy mesto, čo je ale podľa Belicu nezmysel, „lebo mesto by na rekonštrukciu nikdy nemalo – tak ako kraj.“

Myslí si preto, že cestu by mal prevziať štát, ktorý by do nej investoval a preklasifikoval by ju z dvojky do jednotky. To by malo logiku, keďže ide o privádzač na R1.

„Tento most ukazuje, ako sa štát už dlhé roky správa k mestu Nitra i Nitrianskemu samosprávnemu kraju, keď zjazd z rýchlostnej cesty R1 neústi na cestu prvej, ale na cestu druhej triedy,“ poukázal poslanec Miloš Dovičovič.

Na zastupiteľstve pripomenul svoje dávnejšie vyhlásenie: „Tí, ktorí sa pod takéto riešenie podpísali, by mali byť v base. To je neakceptovateľné, vytvárajú sa tam ťažké krízové situácie, už tam došlo k nehodám, a aj smrteľným.“