Speváčka Dúhalka: Od tvrdého rocku až po piesne pre deti

Tvorba pre deti ju napĺňa. Nevylučuje však ani návrat k predošlému štýlu.

4. sep 2020 o 11:00 Dominika Cunevová

NITRA. Asi nie je dieťaťa či rodiča, ktorý by nepoznal Dúhalku. Svojimi piesňami zabáva a zároveň aj vzdeláva najmladšiu kategóriu hudobných fanúšikov.

Princezná z Krajiny za Dúhou, vlastným menom Barbora Bandlerová, však nebola vždy veselou, farebnou speváčkou, akou je dnes. V minulosti bola zameraná na úplne iný štýl hudby. S kapelou Borra vystupovala ako rockerka, ktorá sa neštíti spievať o akýchkoľvek (nie vždy pozitívnych) témach.

S populárnou nitrianskou speváčkou sme sa mimo iného rozprávali aj o tom, ako sa dá dostať od tvrdej muziky k tvorbe piesní pre deti.

Ako vôbec vznikla Dúhalka? Kde sa vzal ten nápad?

Dúhalka vznikla tak, že Kristínka Tráčová urobila detský hudobný projekt. Vtedy ešte nevedela, že to bude Dúhalka a ani to, že to budem ja. Ja som v tom čase bola tehotná. Keďže som pred otehotnením spievala, mala svoju kapelu Borra, ktorá sa, pochopiteľne, odmlčala, a poznala som ľudí z hudobnej brandže, Kika ma oslovila a dala mi návrh, či by som nenaspievala pár detských pesničiek. Ja som neváhala, pretože som si povedala,že by bola škoda, nevyužiť to, že trochu spievať viem a mrzelo by ma, kebyže to nevyužijem.

Vždy si mala vzťah k deťom? Dokonca aj pracuješ ako učiteľka v materskej škôlke...

Vzťah k deťom som mala odjakživa. Na každej „dospeláckej“ návšteve som sa venovala deťom. A áno, pracujem ako učiteľka v materskej škole, takže mňa práca s deťmi veľmi baví a tak trošku viem ako na ne.

Už niekoľkí speváci sa z iných hudobných žánrov preorientovali na tvorbu pre deti. Čo myslíš, prečo to tak je? Čo bolo hlavným dôvodom pre teba?