Na Slovan s Bučekom za 25 eur! Stümpel, Kolník, Uličný, Ocelka a Hrtús reagujú

6. sep 2020 o 18:50 Martin Kilian ml.

Lístok na finále extraligy 2019 s Banskou Bystricou? Priemerne 15 eur. A na prípravu 2020 so Slovanom? Jednotne na B-tribúnu 25 eur.

CELÝ ČLÁNOK aj s otvorenými názormi legiend, ktoré nie sú vo funkcionárskom vzťahu s klubom, nájdete v aktuálnom vydaní MY Nitrianskych novín

Kováčik: Vstupné sme dlho nezdvíhali

Šport má pre koronavírus holé ruky, o pomoc už prosí i hlavné mesto hokeja na Slovensku. Šéfovia HK Nitra vzali kalkulačky a v piatok smutne vyvesili, že pri vládnej kvóte 500 ľudí v hale musia päťnásobne zvýšiť vstupné, aby na derby v Kaufland Super Cupe (štvrtok o 18.00 h) neprerobili.

„Rátame aj s negatívnymi reakciami, sami z toho nie sme nadšení – keby divákov mohlo prísť viac, nedali by sme tak vysoké vstupné. Hoci nás o to ľudia žiadali, cez koronu sme nevypredávali fiktívne zápasy a nerobili zbierky. Verili sme, že nám to fanúšikovia vrátia pri prvej vstupenke. Teraz tu máme šláger so Slovanom. Vidíte, čo sa tam deje, že znova uvažuje o odchode do KHL, preto si každý zápas s ním treba užiť,“ vysvetlil riaditeľ klubu Miroslav Kováčik.