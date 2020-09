Diskokilometer zabehol najrýchlejšie mládenec s krvou z Maledivov. Poznáme mená víťazov

Jubilejný 40. ročník mala pekná športová akcia, ktorú organizuje nezisková organizácia Čakanka s ďalšími partnermi.

4. sep 2020 o 21:01 Martin Kilian

Vľavo Philipp Ručka, vpravo muži od 35 do 73 rokov. (Zdroj: rh, ap)

Na tartanovej dráhe ZŠ Nábrežie mládeže sa stretli v stredu večer bežci. Nebolo ich veľa, spolu tesne nad stovkou, keď sme sčítali dospelých i deti. Ale kto prišiel, ten si užil chvíle pohybu i stretnutie s priateľmi.

Najmladší účastníci nemali ani dva roky, najstarší Emil Páleník má dátum narodenia 1947. „Dnes ráno som si zabehol desiatku a až potom som zistil, že sa koná aj Diskokilometer. Ale prišiel som, aj s rodinou,“ prezradil nestor z Čiernych Kľačian. Fandil mu aj vnuk Matej, ktorý si v sobotu vzal za manželku Veroniku Zrastákovú z Topoľčianok. (Blahoželáme!)

Jeden kilometer pri peknej hudbe a efektnom osvetlení najrýchlejšie zabehol 17-ročný Philipp Ručka – za 2:46 min. A to napriek tomu, že v jeho kategórii bežal sám.

„Bežalo sa mi celkom fajn, mal som to ako vylaďovačku na víkendové preteky. Čas je asi taký, aký sme s trénermi čakali - celkom fajn. Bolo to určite pekné podujatie, možno by bolo zaujímavejšie, keby bežíme viacerí a trochu sa potiahli, ale už som aj celkom zvyknutý behať aj sám po posledných niekoľkých mesiacoch,“ povedal zverenec trénerov Martina Illéša a Jaroslava Broďániho.

Študent bilingválnej nemeckej triedy na GCM zaujme aj vzhľadom. „Otec pochádza z Maledivov, mama je Slovenka a narodil som sa vo Švajčiarsku,“ vysvetlil reprezentant ŠK ŠOG Nitra.

Najlepší dospelí bežci si odniesli vecné ceny od organizátorov. Všetkým účastníkom, aj deťom, sa ušla sladkosť za odvedený výkon.

Víťazi kategórií:

Dorastenky: Terézia Klementisová 3:23, juniorky: Petra Šuleková 3:28, ženy do 35 r.: Monika Jančovičová 3:54, nad 35 r.: Ivana Janásová 3:52, nad 45 r.: Iveta Ovečková 4:21, nad 50 r.: Eva Trubáčiková 4:19.

Juniori: Philipp Ručka 2:46, muži do 35 r.: Adam Kĺbik 3:06, nad 35 r.: Peter Jančovič 3:02, nad 40 r.: Gabriel Kurpiel 3:38, nad 45 r.: Martin Dávid 3:48, nad 50 r.: Anton Kĺbik 3:28, nad 55 r.: Ľubomír Žoldoš 3:45, nad 60 r.: Peter Urbanovič 3:43, nad 65 r.: Justín Illéš 4:02, nad 70 r.: Rudolf Petrikovič 4:18.

Detské súťaže vyhrali: Ema Danišiková, Natália Víziová, Simona Kučerová, Miriam Janásová, Tamara Hrušovská, Lucia Illéšová, Nelly Halmešová, Katarína Juríková, Melinda Rábeková, Lukáš Rybár, Andrej Števko, Jonáš Debnárik, Sonam Kurpiel, Damián Tužák, Martin Kladenský, Peter Illéš, Kristián Buday, Daniel Gahér, Adam Flóriš, Marian Kozár, Peter Buday, Timotej Tužák, Matúš Kočajda.