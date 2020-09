Práce na predstaničí v Šali by sa mohli začať už počas jari

Závisí to od schválenia financií aj ďalších povolení

12. sep 2020 o 10:46 Patrícia Jeseňová

ŠAĽA. Projekt revitalizácie predstaničného priestoru rieši radnica už od roku 2016. Pre mnohé problémy sa mesto až teraz dostalo k podávaniu žiadosti o získanie finančných prostriedkov na jeho realizáciu.



Po samotnom priznaní financií a následnom vydaní povolení – vrátane stavebného – radnica predpokladá, že s prácami by sa mohlo začať už počas budúcej jari.



Jeden z najdrahších projektov



Celkové náklady na projekt sú vyčíslené na 5,8 milióna eur. Financie chce mesto čerpať z Európskej únie i štátneho rozpočtu. Počíta aj so spolufinancovaním samosprávy vo výške 5 % oprávnených nákladov.

„Je to jeden z najdrahších projektov na Slovensku, ktorý je investovaný do predstaničného priestoru. Nie sme prvé mesto, ktoré takýto projekt realizuje. Ale za tieto peniaze si myslím, že patríme do veľmi malej skupiny tých, ktorí takéto prostriedky chcú do toho dať,“ hovorí primátor mesta Jozef Belický.

Znížili výšku nájomného

Radnica sa projektom úpravy predstaničného priestoru zaoberá od roku 2016. Odvtedy okolo neho riešili viacero problémov. Jednou z hlavných komplikácií bolo podľa primátora Jozefa Belického vyjednanie podmienok nájomnej zmluvy so Železnicami SR.