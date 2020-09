Po Šali sa pohybuje nahý muž s kuklou na hlave

Videli ho v okolí Váhu.

10. sep 2020 o 10:27 Patrícia Jeseňová

ŠAĽA. Prítomnosť exhibicionistu v Šali zaznamenali viaceré ženy. Stretli ho najmä na prechádzkach v medzihrádzovom priestore. Prípady hlásili aj na mestskú políciu. Tá v lokalite výskytu zvýšila hliadky.



S kuklou na hlave

„Okolo 17:00 som sa bola prejsť na Váhu s kamarátkou smerom zo šalianskej pláže k železničnému mostu a približne na tom mieste, kde bola kedysi lodenica, vyskočil pár metrov od nás chlap, ktorý bol úplne nahý, mal na hlave kuklu a v ruke držal svoj pohlavný orgán a onanoval. Tento chlap mal robustnú vypracovanú postavu, viac ako 30-40 rokov určite nemal. S kamarátkou sme začali utekať, po chvíli sme zastavili a iba sme videli, že vbehol do kríkov smerom k násypu. Následne sme zavolali mestskú políciu, aby sa na to pozreli,“ uviedla na sociálnej sieti jedna zo žien, ktoré exhibicionistu spozorovali.



Pripojili sa ďalšie, ktoré mali počas posledných dní s mužom skúsenosti. Aj ony muža nahlásili mestskej polícii.

Nemusí ísť o jednu osobu



Mestská polícia v súčasnosti eviduje štyri až päť prípadov, kedy bol hlásený výskyt

nahého muža. „Je to veľmi široký priestor. Pretože doteraz to bolo všetko výlučne v medzihrádzových priestoroch. To je od železničného mostu až smerom na Kráľovú zhruba po klzisko,“ hovorí zástupca náčelníka MsP Miroslav Martinček s tým, že išlo bez rozdielu o šaliansku i večanskú stranu.