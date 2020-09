Férovosť nevymrela. Klobúk dolu, pán tréner!

V prvom domácom dueli novej sezóny MOL ligy si Šalianky poradili so silným súperom z Poruby. Zaujal aj moment, aký nevidíme na športoviskách často.

7. sep 2020 o 21:47 Jozef Sklenár

Viac ako pol roka čakali priaznivci šalianskej ženskej hádzanej na možnosť vidieť v súťažnom dueli reprezentantky Šale, ktoré sa radia popri Iuvente Michalovce k elite ženskej hádzanej na Slovensku.

Posledný majstrovský zápas základnej časti MOL ligy v ročníku 2019/2020 odohrala Šaľa na domácej palubovke 29. februára 2020, keď porazila 33:25 nováčika súťaže z Dunajskej Stredy.

V prvú septembrovú sobotu privítali v Šali jeden z najlepších hádzanárskych klubov Česka, hádzanárky Sokol Poruba, ktorý sa radí posledné roky medzi medailových kandidátov, čo potvrdil aj 4. miestom v nedokončenom minulom ročníku MOL ligy alebo čerstvým bronzom z nedávneho finálového turnaja Českého pohára.

Dočkali sa a nakoniec sa aj tešili. Nielen z dôležitého dvojbodového zisku, ale aj z výbornej hádzanej s množstvom pekných akcií či nadpriemerných výkonov hráčok (Novotná, Némethová, Königová, resp. Tichá, Desortová, Polášková), ale aj 58 gólov, čím sa stal tento zápas spolu s duelom Most – Slavia Praha (34:24) najbohatším na korenie hádzanej, góly, v 2. kole nového ročníka MOL ligy.

Boli však svedkami aj jedného momentu, ktorý stojí za povšimnutie. V 39. minúte zaujímavého duelu po úniku a prudkej strele skúsenej hráčky Poruby Hany Maiwaelderovej (zaznamenala v zápase 5 gólov) za stavu 23:16 z uhla k ľavej žrdi brankárky Novotnej sa strelkyňa tešila z gólu, ale mladá rozhodcovská dvojica Adamkovič – Švarc, ale aj drvivá väčšina z diváckej kulisy boli inej mienky – že gól nebol. Malá kožená lopta si totiž našla totiž medzierku medzi žrďou a nedostatočne upevnenou sieťou a skončila až na ochrannej sieti za bránkou. Po chvíľkových diskusiách hráčok, arbitrov, ale aj delegáta zápasu Jána Rudinského dal bodku za polemikou okolo tejto situácie domáci tréner Peter Pčola, ktorý bol blízo k akcii a potvrdil, že gól v šalianskej sieti bol a nakoniec aj platil. Jeho fair-play gesto ocenil nielen súper, ale aj diváci, ktorí boli tesne za bránkou.

Delegát stretnutia, o.i. aj predseda Komisie rozhodcov a delegátov SZH, Ján Rudinský po zápase k danému momentu povedal: „Keď som bol pred týždňom ako supervízor na finále Slovenského pohára v zápase Michalovce – Šaľa, prišlo taktiež k podobnej situácii, keď po strele hráčky Iuventy Popovcovej za stavu 18:17 prudko vystrelená lopta vyletela zo šibenice do poľa, čo nepostrehli arbitri, diváci, ale ani účastníci televízneho prenosu. Následnú diskusiu o tom, či bol alebo nebol gól, rozriešil taktiež šaliansky tréner, ktorý priznal gól a jeho družstvo prehrávalo 19:17. Pekné športové gesto šalianskeho trénera sme ocenili viacerí prítomní. Ale, že sa s podobným momentom a rovnakým gestom stretnem o týždeň znova, to som vôbec nečakal. To nemôže byť náhoda. Klobúk dolu pred takýmito počinmi a gestami.“

Bodaj by bolo takýchto a im podobných momentov na našich športoviskách čím viac. Honba za bodmi, dobrými výsledkami a čo najlepším umiestnením ich totiž vo viacerých prípadoch tlačí do autu.