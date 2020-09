Nové bežecké preteky: kros v Dolných Krškanoch

Dospelí aj deti sa môžu tešiť na nové športové podujatie. Krosová desiatka povedie cez pekné prostredie a ponúkne zaujímavé výhľady. Pre najmenších budú pripravené aj viaceré atrakcie.

8. sep 2020 o 7:05 Martin Kilian

V tomto roku sa neuskutočnia preteky Beh Zoborskou lesostepou, ale bežci z Nitry a okolia sa môžu tešiť na nové, atraktívne podujatie. Je ním Krškanská krosová desiatka, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. septembra od 12.00 h na futbalovom štadióne. Podujatie organizujú Mesto Nitra, VMČ č. 1 v spolupráci s OZ Krškany 2020 a futbalovým klubom ŠK D. Krškany.

Keďže ide o kros, pobeží sa po šotoline (70%) a ceste. Hlavná trať bude mať dĺžku 10 km, hobby beh na 5 km (štart oboch o 13.00 h), ale pripravené budú aj rámcové preteky pre deti (od 12.00 h). Ocenení budú nielen najlepší v jednotlivých kategóriách, ale aj najrýchlejší bežci z Krškán.

S prvotnou myšlienkou prišli dvaja páni - Miroslav Gut, poslanec MZ, zároveň predstaviteľ OZ Krškany 2020, a Jozef Čičo, amatérsky bežec a športový nadšenec. Viac o pretekoch nám prezradil práve „Dodo“ Čičo.

„Chceme vytvoriť zaujímavé a perspektívne preteky. Také, že po dobehnutí sa budú bežci tešiť na ďalší ročník. Chceme dostať do povedomia občianske združenie, lokalitu Krškany a zároveň dokázať, že sa dá niečo zaujímavé vytvoriť aj na perifériách mesta.

Mňa osobne nadchla myšlienka pomôcť organizačne aj sponzorsky zaujímavému projektu.

Chceme pripraviť peknú akciu samozrejme aj pre deti. Tie sa potešia kovovej medaile, detským atrakciám, glitrovému tetovaniu a príde aj obľúbená detská speváčka Dúhalka. Pripravené bude aj občerstvenie, tombola a na záver zaujímavý kultúrny program.

Trať na 10 km je, ako vravíme my, „výživná“. Štart aj cieľ budú na ihrisku ŠK Dolné Krškany na Biovetskej ulici, pobežíme cez vinice, následne najkrajšie úseky lesom až po cieľovú časť na asfaltke vedúcej k ihrisku. Bežci si môžu vychutnať aj krásne výhľady na mesto a Zobor,“ vykresľuje nové podujatie Jozef Čičo. Pre milovníkov pohybu to znie naozaj lákavo. Bežci sa môžu prihlasovať na hrdosport.sk.