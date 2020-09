Riaditeľka festivalu Divadelná Nitra: Je dôležité, aby ľudia nestratili chuť chodiť na kultúrne podujatia

Organizátori festivalu sú pripravení na všetko, nevyhli sa ani zmenám programu.

8. sep 2020 o 13:22 Dominika Cunevová

NITRA. Organizátori Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa napriek nepriaznivým podmienkam rozhodli nenarušiť jeho kontinuitu a dať najavo, že umenie neexituje, ale naďalej existuje.

K rozhodnutiu usporiadať 29. ročník podujatia, ktoré sa bude konať 25. až 30. septembra, viedlo viac dôvodov.

„Chceme udržať kontinuitu podujatia. Nechceme sa oddeliť od obecenstva a divákov. Navyše chceme poskytnúť príležitosť pre rôzne typy tvorcov, ale aj pre tých, ktorí sa na procese divadelnej práce zúčastňujú, ako sú osvetľovači, kulisári, technici a mnohé ďalšie profesie, ktoré v tejto dobe reprezentujú tzv. kreatívny priemysel. Síce ich často nevidieť, ale bez nich by sa to nedalo,“ vysvetlila riaditeľka festivalu Darina Kárová.

Viac slovenských tvorcov

Oproti predošlým rokom sa festival nevyhne zmenám. „Ako medzinárodný festival sme mali viac zahraničných ako slovenských tvorcov, no museli sme to zastaviť. Jednak pre to, že bolo otázne, či festival bude. Rušili sa mnohé festivaly, podujatia, premiéry, nevedeli sme, kam svet smeruje. Neskôr sa zrušili aj medzinárodné festivaly, na ktorých sme mali vybrať ďalšie inscenácie. Celá jar bola plná neistôt a úvah o tom, čo bude,“ uviedla Kárová.

Vzhľadom na neistú situáciu dostanú na festivale priestor predovšetkým slovenskí tvorcovia.

„Už pred pár mesiacmi bolo jasné, že slovenské divadlá budú môcť prísť skôr ako tie zahraničné, i keď sa môže stať, že nastanú aj lokálne obmedzenia. Zároveň sme chceli dať príležitosť slovenským tvorcom, ktorí počas koronakrízy skutočne utrpeli. Festival ponúka práve možnosti prezentácie, čo sme nikdy nepociťovali tak veľmi ako teraz, keď je takýchto možností málo a stále ubúdajú.“

Nakoniec však predsa len ostalo pár tvorcov z iných krajín, konkrétne z Česka a Belgicka.

Odporúčané opatrenia berú ako povinné