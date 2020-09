Nitra Knights s parádnym štartom

Americký futbal zapúšťa v Nitre korene, do novej sezóny druhej českej ligy vstúpili Nitra Knights s pekným rachotom!

8. sep 2020 o 21:07 (RČ)

Nový ročník má za sebou už dve kolá a Nitra Knights premenili futbalové ihrisko na Kyneku na nedobytnú arénu. Rozdielom triedy tu porazili Zlín Golems (60:6) a tiež Brno Sígrs 2 (62:0).

Popri dobre rozbehnutej sezóne organizujú Nitra Knights počas mesiaca september aj nábor nových členov. Šancu začleniť sa majú noví záujemcovia počas náboru 13. a 19. septembra vždy o 15.00 h na futbalovom ihrisku Kynek na Ovocinárskej ul. 95.

„Je to možnosť pre záujemcov rôzneho veku. Hľadáme juniorov od 15 rokov, seniorov od 17 rokov a pre kategóriu od 10 do 14 rokov bude nábor do flag futbalového tímu. Môžu prísť bývalí športovci, ale aj úplní športoví nováčikovia. V americkom futbale sú pozície vhodné pre každý typ postavy, teda pre malých a rýchlych, ale aj pre veľké váhy. Najviac by sa nám zišli práve urastení hráči,“ hovorí Matej Gašperan, člen vedenia klubu a jeden z trénerov. „Veľmi sa tešíme, že rozbiehame aj flag futbal, čo je zábavná forma bezkontaktnej verzie amerického futbalu a môžu to hrať chlapci aj dievčatá,“ podotýka Gašperan. Americký futbal a ani flag futbal pre začiatočníka nie je finančne náročný. „Každý nový záujemca v každej kategórii má u nás prvý mesiac na skúšku zadarmo, potom bude platiť 10 eur mesačný klubový príspevok. Aby sme podporili nové tváre, tak v prvý rok klub zapožičia výstroj hráčovi zadarmo,“ pokračuje Gašperan. Neskôr mimo súťažnej sezóny bývajú ešte dva tréningy. Pre flag futbal je to stále hra s loptou a rôzne koordinačné tréningy na zlepšenie pohybovej aktivity. Pre starších sú tréningy zamerané na zvýšenie sily, rýchlosti, obratnosti a samozrejme tiež na taktiku.

Americkí a aj flag futbalisti tiež majú možnosť dostať sa v budúcnosti do slovenskej reprezentácie, ako sa to už podarilo viacerým z tímu Nitra Knights.

Kontakt a viac informácií možno nájsť na facebookovej stránke Nitra Knights alebo na Instagrame.