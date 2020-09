Posledné horúce dni naplnia koncerty, festival, talkshow aj rýchle autá

Cez víkend si v Nitre príde na svoje snáď každý.

10. sep 2020 o 11:52 DC

NITRA. Nitru tento víkend čaká množstvo podujatí, vďaka ktorým bude rozlúčka s asi poslednými teplými dňami o niečo znesiteľnejšia.

Od piatku svoje priestory po čase otvorí Divadlo Andreja Bagara a predpremiérou a sobotňajšou premiérou inscenácie Láska slečny Elliotovej otvorí novú divadelnú sezónu.

Piatok plný hudby

Piatkový večer okorenia aj koncerty. Na Hideparku sa predstaví nitrianska speváčka a skladateľka žijúca v Argentíne menom Vanda. Svoj koncert obohatí aj o zaujímavú talkshow "Nitránsky debaččág" s Nikoletou Kováčovou.

Noc plnú swingu, o ktorú sa postará Egon a Laci zo skupiny E.G.O. group, zažijete v piatok v Tres Tacos Restaurant na Sätoplukovom námestí.

V Music a Cafe si spolu dvojkoncert strihnú zoskupenia alternatívnej hudby - komprovizáčnej tEóRie OtraSu (20. výročie vzniku) a kysuckého rockového postindustriálu OTRAS (25. výročie vzniku). Podujatie bude spojené aj s krstom CD Jula Fujaka s názvom „kaleidoSONICope!" (Hevhetia 2020).

Nová pekáreň privíta interpreta Porsche Boy, ktorý po vydaní EP Peniažky vyráža na turné po Česku a Slovensku. Pridajú sa aj hostia ako AstralKid22 a Desolate.

Sobotu spestrí festival, šport a množstvo koncertov

Od sobotného obeda do večera sa na Hideparku bude konať denný ekoVegan festival KOZA fest. Bude sa venovať témam ako malými každodennými aktivitami môžeme chrániť a rozvíjať ľudské zdravie, klímu, životné prostredie a rozvoj budúcich generácií.

„Celodenné prednášky od udržateľného nakupovania, stravovania, záhradkárčenia až po ekobývanie a sebarozvoj. Nebude chýbať pestré vegánske jedlo, nápoje, hudba - DJ Mrkva, infostánky, ekodivadielko i drobný trh,“ informovali organizátori.

Nitru a okolie v sobotu rozvonia aj guláš ako aj na Chrenovej v areáli Hostinca Corgoň, tak aj na futbalovom štadióne v Krškanoch.

V Krškanoch sa odohrá aj 1. ročník cezpoľného behu Krškanská krosová desiatka. Bežci sa predvedú na Futbalovom štadióne ŠK Nitra - Dolné Krškany.

Najmilší koncert roka Úsmev ako dar prinesie v sobotu popoludní prehliadka talentov detí z centier pre deti a rodiny a náhradných rodín Nitrianskeho kraja v Kultúrnom centre Zobor.

Patričnú rozlúčku s letom zažijete od večera na Dopravnom ihrisku Chrenová. Hlavne deti zaujme kúzelnícka škola s kúzelníkom Tristanom či vystúpenie hudobníka menom Notový Dany. Dospelí si užijú premietanie filmu Yesterday - hudobný film s pesničkami od skupiny Beatles, ale aj opekačku počas celej akcie.

Milovníci tvrdšej muziky si na svoje prídu v Novej pekárni, kde zahrajú MANYAC, PRISON OF MY LIFE, CIRCULAR SAW, SINNERS MOON, RETURN OF PLUTO.

V Domčeku na Čermáni zase pohodový večer ponúkne DJ Juno. Koncert Benefit pre VLKa na Hideparku zase benefične podporí Lesoochranárske zoskupenie VLK. Vystúpia na ňom punkové kapely Dáša fon Fľaša, My o vlkoch, The Wilderness a Rozpor.

Nedeľa v znamení rýchlych áut,

alternatívnej scény a divadla

Nedeľný program poteší hlavne autíčkarov. Počas dňa sa na Svätoplukovo námestie nahrnú superšportové autá v rámci akcie Rally radosti. Vďaka minuloročného prvému ročníku charitatívnej jazdy šporťákov cez celé Slovensko sa pre onkologicky choré deti podarilo vyzbierať viac ako 5-tisíc eur. Z udalosti sa preto stáva tradícia a treba dúfať, že tento rok bude ešte úspešnejšia.

„Rally Radosti 2020 bude opäť o predĺženom víkende, počas ktorého v dátumoch 11. - 13. septembra prejdeme celé Slovensko s misiou vyzbierať čo najviac peňazí pre deti s ťažkými neurologickými diagnózami,“ povedali organizátori.

Horolezecký oddiel Lokomotíva Nitra zase od rána až poludnia organizuje Kalvária Cup 2020. Počas 13. ročníka tradičného lezeckého podujatia čaká návštevníkov okrem lezenia aj sprievodný program.

Predstavivosť tých najmenších rozvinie popoludní divadelné predstavenie Stvorenie Starého divadla Karola Spišáka v Kultúrnom dome Močenok. Jedinečné čierne divadlo bulharskej režisérky Magdaleny Miteva ponúkne iný pohľad na počiatok nášho života. V Dome Matice slovenskej si zase malí diváci môžu pozrieť Nové Divadlo a inscenáciu Kocúr v čižmách o tom, že nie je všetko striebro, čo sa blyští, o tom, že karma je zdarma a o tom, že dobro nakoniec cti netratí.

Nedeľné koncertné popoludnie s nitrianskymi kapelami si užijete v Hideparku. Akcia sa koná pri príležitosti vydania CD kompilácie mapujúcej lokálnu alternatívnu scénu. Pred publikum sa postaví Boris Belica, Lucia Šútorová Band, The WIDS, UNDERDOSE a Jób.

Duchovnosť nedele podnieti večerný koncert v rámci podujatia Katedrálny organový festival v Katedrále- Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade.