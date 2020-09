Po hádke so ženou sadol za volant so 4 promile. Išiel si kúpiť cigarety

Muž bol obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

10. sep 2020 o 14:14 Patrícia Jeseňová

ŠOPORŇA. Policajná hliadka v Šoporni zadržala vodiča pod vplyvom alkoholu. Ako uvádza polícia, pri orientačnej dychovej skúške mu bolo nameraných 1,86 mg/ l alkoholu v dychu, čo predstavuje necelé 4 promile.

"Hliadke uviedol, že sa večer doma pohádal so ženou, šupol do seba 3 dcl pálenky a išiel si kúpiť cigarety. Sadol do svojho auta a policajti ho krátko na to odchytili," uviedla polícia s tým, že 36-ročný Marek bol po zadržaní umiestnený do cely policajného zaistenia.

Zápis o dychovej skúške. (zdroj: Polícia SR)

Obvinený bol z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Súd bude rozhodovať o vine a treste v tzv. super rýchlom konaní.