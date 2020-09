Nitra ho nepotrebovala, chcela ho Chelsea. Oslávenec Molnár (60): Rezeš pridával nulu

Všetko zmenila jedna káva.

12. sep 2020 o 15:21 Martin Kilian ml.

Cez vojnu bez futbalu iba priberal a ešte v 29 rokoch chytal druhú ligu, po zápasoch fajčil a od ohnivej povahy sa uvažoval odučiť psychológom.

Kto druhý má ale v životopise jedenásť trofejí a ocenení a zápas za Slovensko pred 90-tisíc divákmi u majstrov sveta v Brazílii?

Extravagantný LADISLAV MOLNÁR dnes oslavuje 60 rokov. MY novinám svojim klasicky zachrípnutým hlasom rozprával o atypickej kariére pretkanej 21 klubmi.

AJ TOTO SA DOZVIETE • Jedno posedenie na káve mu zmenilo kariéru. Aké, s kým a kedy? • Ako sa zrodil jeho prestup z Interu do Slovana • Prečo si myslí, že Rezeš predbehol dobu a či Molnár práve v Košiciach zarábal najlepšie • Čo si v časoch najväčšej slávy kúpil za peniaze zarobené z futbalu • Prečo mu nevyšiel prestup do Chelsea, ktorý anglický gigant ho ešte chcel a prečo neklapol transfer do Japonska • Ako opísal svoje nie vždy hladké vzťahy s futbalovými mecenášmi • Či naozaj zašiel za psychológom, aby zmiernil jeho búrlivú povahu, ako raz písali české noviny • Či niečo z kariéry ľutuje a či sa ešte občas pristihne pri myšlienkach, ako by sa mal, keby lepšie investoval • Ako kritizuje slovenský futbal

Ako sa máte v šesťdesiatke?

Ako človek, ktorý už má väčšinu života za sebou. Stále tvrdím, že vek je len číslo. Na to, že mám šesťdesiat rokov, sa, chvalabohu, cítim dobre. Zdravie mi slúži. Užívam si to. Ale do lopty už nekopem, ozývajú sa mi opotrebované kĺby, viac sa o ne musím starať.

Profesionálnu kariéru ste štartovali v roku 1982 v Nitre. Ako si na to spomínate?

Bolo to ako na hojdačke. Zažil som tam Interpohár, vypadnutie z ligy, postup. Sem-tam som sa ocitol v bráne áčka, ale väčšinou som vysedával na lavičke a chytal za béčko. Vydržal som tam až šesť rokov. Nebol som spokojný s pozíciou, odišiel som. K áčku prišiel tréner Milan Lešický a povedal mi, že ma nepotrebuje. Priniesol si mladého reprezentanta Ondrušku a ja som mal v tom čase už 28 rokov. A tak som prestúpil do Žiliny.

Tam z vás tréner Karel Brückner spravil brankára?