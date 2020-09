Šalianski prváci dostali žiacke knižky

Školy v meste zvládajú pandémiu dobre.

16. sep 2020 o 12:13 Patrícia Jeseňová

ŠAĽA. Na príchod žiakov sa šalianske základné školy pripravovali aj cez prázdniny. Na viacerých sa organizovali brigády ľudí bez domova, dobrovoľníkov či pedagógov, počas ktorých boli zveľadené areály.

Do šiestich základných škôl nastúpilo v tomto roku 224 prvákov. Tí si z rúk primátora Jozefa Belického prevzali svoje prvé žiacke knižky.



Každoročná tradícia



Vlani sa žiacke knižky odovzdávali všetkým prvákom naraz v kultúrnom dome vo Veči, akciu sprevádzal aj kultúrny program. Teraz pre platné opatrenia navštívilo vedenie mesta prvákov zvlášť na každej škole.



„Začínajú svoj školský život, čaká ich mnoho rokov učenia, a preto sa teším, že prvýkrát to zrkadlo, ktoré ponesú domov so svojimi úspechmi, im môžem dať do ruky,“ hovorí primátor o každoročnej tradícii.



Ide o vzájomnú komunikáciu



V žiackych knižkách majú prváci zaznamenávané namiesto číselných známok piktogramy. „Je to jeden z komunikačných kanálov medzi školou, učiteľom a zákonným zástupcom. Druhá vec je, že aj to dieťa vie okamžite spätnú väzbu,“ uviedol Rudolf Kuklovský, riaditeľ ZŠ J. Murgaša s tým, že pedagógovia používajú napríklad slniečka či včielky.



Ako uviedol primátor, úspechy povzbudzujú k ďalšiemu vzdelávaniu a k tomu, aby boli žiaci ešte lepší. Deťom preto poprial, aby mali v žiackych knižkách čo najviac dobrých hodnotení.



Deti sú disciplinované



Malí žiaci povinnosť nosenia rúšok zvládajú dobre. „Deti majú 6 – 7 rokov a sú fantasticky disciplinované. Naozaj vidieť, že aj od rodičov, aj v škole dostávajú pokyny a že sú disciplinovaní. Vedia, že je to potrebné a že vydržia v rúškach možno dva týždne alebo koľko bude v tomto školskom roku treba,“ povedal počas odovzdávania žiackych knižiek primátor, ktorý tiež deťom vysvetlil dôležitosť nosenia rúšok.

Obmedzovať prevádku škôl zatiaľ nemusia



Aj napriek tomu, že je v pandemickom semafore okres svieti na oranžovo, stále patrí medzi tie s nižším počtom potvrdených prípadov. Podľa primátora je to nielen tým, že boli prijaté včas a správne opatrenia, ale aj disciplinovanosťou ľudí.

„Chránia seba, chránia ostatných. Verím, že nám to vydrží aj do tohto veľmi náročného obdobia. Vidíme, aká je situácia, počet prípadov v rámci slovenska stúpa. Pribúdajú aj prípady v našom regióne, ale zatiaľ nemáme situáciu, že by sme museli obmedzovať prevádzku škôl alebo iných zariadení,“ uviedol s tým, že všade sú podľa neho prijaté dostatočné opatrenia na to, aby bola ochrana v súlade s tým, čo ukladá zákon, ale aj v súlade s opatreniami riaditeľov jednotlivých škôl.