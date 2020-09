Cyklotrasy v Nitre ešte neskolaudovali a už menia dopravné značenie

Mesto zaplatí desiatky tisíc eur na zmeny z vlastného rozpočtu. Navyše musí vrátiť časť dotácie.

13. sep 2020 o 12:19 Miriam Hojčušová

NITRA. Na troch nových cyklotrasách, ktoré ešte nie sú skolaudované, demontujú dopravné značenie a osadia nové. Celková suma dosiahne vyše 54-tisíc eur.

Navýši to náklady na cyklotrasy. Navyše, mesto príde o časť dotácie z eurofondov na dopravné značenie.

Montáž, demontáž a montáž

Otázku, prečo nie sú cyklotrasy skolaudované, kladieme mestu už celé mesiace.

Odpoveďou vždy bolo, že krajský dopravný inšpektorát neodsúhlasil dopravné značenie.

„Prečo ho teda na cyklotrasy inštalovali?“ pýta sa zdroj blízky mestu. Myslí si tiež, že je podivné, ak sa trasy už dlhé mesiace využívajú a stále nie sú skolaudované.

Tvrdí, že v projekte, ktorý riešil dopravné značenie, pochybilo bývalé vedenie mesta a nové chybu neodstránilo. Mesto to oficiálne nepripúšťa - potrebu výmeny značenia zdôvodňuje tým, že boli aktualizované technické podmienky TP085, na základe čoho sa stalo pôvodné značenie neaktuálnym. Píše sa to v troch zmluvách so spoločnosťou Eurovia SK, ktoré sú od júla na webe.

Mesto si od tejto firmy objednáva „demontáž pôvodného trvalého dopravného značenia a dodanie a montáž nového trvalého dopravného značenia“. Týka sa to troch neskolaudovaných cyklotrás: Wilsonovo nábrežie – Mostná – Jesenského (náklady 5 634 eur s DPH), Trieda Andreja Hlinku – Dlhá (náklady 29 780 eur s DPH) a Klokočina – Borina – Hollého – autobusová stanica (náklady 18 883 eur s DPH).

Minimálne dopravné značenie na poslednej spomínanej cyklotrase bude celé hradené z rozpočtu mesta, „nakoľko riadiaci orgán neuznal našu zmenu za oprávnenú“.

Museli upraviť projekt

Cyklotrasy nie sú podľa mesta skolaudované z dôvodu nutnosti zmeny dopravného značenia. Náš zdroj s tým súhlasí, no tvrdí, že tá nutnosť nesúvisí s aktualizáciou technických podmienok (platia od júna 2019). „Meniť by to museli tak-či tak, inak by nedostali súhlas od KDI.“