Milan Ondrík: Strata práce sa netýka iba nás hercov

Známy herec vraví, že ho z veľkej časti vychovalo nitrianske divadlo.

13. sep 2020 o 12:56 Dominika Cunevová

NITRA. Milan Ondrík patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenskej hereckej scény. Stvárnil mnoho rôznorodých charakterov, a to nielen na divadelných doskách. Je známy aj vďaka účinkovaniu v seriáloch, svoje miesto ale našiel vo filme.

Minulý rok si za stvárnenie hlavnej postavy v dráme Nech je svetlo odniesol cenu Filmového festivalu v Karlových Varoch za najlepší mužský herecký výkon.

Svoju kariéru po vyštudovaní VŠMU odštartoval práve v Divadle Andreja Bagara v Nitre, v ktorom pôsobil desať rokov. Neskôr prijal ponuku ísť do Slovenského národného divadla v Bratislave. Rodák z Oravy ale za svoj domov považuje mesto pod Zoborom, kde sa usadil s partnerkou Zuzanou Moravcovou a ich tromi deťmi.

Na rozhovor ste prišli zo skúšky v SND. Ako vidíte divadelnú sezónu vzhľadom na súčasnú situáciu?

Nás to zastihlo v marci mesiac pred premiérou inscenácie Kubo. A teraz, keď sme sa vrátili, nám hrozí ďalšie zatvorenie, na čo ani nechcem pomyslieť. Počas prázdnin bolo všetko otvorené, diali sa veľké udalosti a síce som kresťansky založený, ale aj kostoly boli „narvané“. Nechcem sa ľutovať, ale mám pocit, že si to teraz odnesie divadlo. Verím ale, že to tak nebude. Tým, že máme veľkú sálu, budeme hrať aspoň pre obmedzený počet divákov. Budem naozaj rád, keď konečne uvedieme hru, ktorú sme museli odložiť. Všetko sme už mali nahodené, pred premiérou sme mali dva dni voľna, tak som si povedal, že vymaľujem detskú izbu. Keďže nás ale zastavila koronakríza, tak som vymaľoval celý byt a vypratal pivnicu.

Čiže to ste robili počas nútenej pauzy?

Áno. A aj keď som si to veľmi užíval, už mám na všetko trošku iný pohľad. V divadle som si začal vážiť veci, ktoré som bral ako automatické a teším sa na každú skúšku, ktorú môžeme mať.

Neprekáža vám, že budete hrať pred publikom a kvôli rúškam neuvidíte ich emócie?

Dôležitejšie je, aby diváci videli emócie hercov. Hlavne dúfam, že budeme môcť hrať. Cez leto sme pomerne často hrávali s divadlom Tea-tro Tatro, takže som do toho vkĺzol ľahko a s veľkou energiou. Cítil som, že diváci túžia po divadle a umení, i keď sám som bol voči tomu už skeptický.

Prečo?

Väčšinu času si negatívne reakcie ľudí, najmä na internete, odnášame práve my, herci a umelci. Často sme považovaní za darmožráčov a „nikhajov“. Mňa sa to ale veľmi nedotklo, skôr mi to vyvolalo úsmev na tvári. Mám totiž pocit, že všetkých ľudí počas pandémie držalo nad vodou práve umenie, na ktoré zborovo nadávali. Vraveli, aby sme šli robiť do supermarketov, pričom ja osobne s manuálnymi prácami nemám problém, lebo som tak vyrastal. No môj názor je, že slovenský národ je už tak kultúrny, až sme dospeli k tomu, že kultúru ani nepotrebuje.

Aktuálna hra na túto dobu by bola asi inscenácia Stalker, ktorú ste uviedli s Teatrom Tatrom. Ľudia v nej tiež musia nosiť masky.