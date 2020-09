Rekordné hody v Šali

Víťazstvo Dusla 8:1 na Novými Zámkami sa zapíše do histórie.

14. sep 2020 o 12:34 Jozef Sklenár

Keď sa zišlo skoro tristo priaznivcov koženej lopty v Šali na regionálnom derby 6. kola tretej ligy západ medzi Duslom a FKM Nové Zámky, zrejme málokto z nich predpokladal, že bude svedkom rekordného víťazstva šalianskych chemikov. Bol to vzájomný duel klubov, ktoré patria v súťaži skoro medzi najstaršie (pozn.: Nové Zámky vznik v r. 1907, Šaľa oslávi v roku 2021 storočnicu založenia). V tretej lige hrajú od ročníka 2016/2017. Iba traja rovnakí hráči nastúpili v piatok, ako aj na jeseň 2016 - Matúš Kochan v šalianskom drese a Dávid Petráš s Matejom Švajdom v zostave FKM, a tak sa môžu pochváliť klubovou vernosťou.

V minulých súbojoch videli diváci korenie futbalu - góly, ale aj kvalitné zápasy. Doteraz videli najviac gólov (päť) vo vzájomnom zápase v ročníku 2018/2019, keď Nové Zámky vyhrali doma nad Šaľou 3:2 (strelcami gólov boli: Kosztolányi, Letko, vlastný, resp. Pecho, Hudák). Piatkový duel však prepíše nielen históriu vzájomných súbojov, ale v prípade šalianskeho kolektívu aj najvyššie historické víťazstvo za posledných 50 rokov v súťaži podobného rangu.

Už úvodné minúty duelu naznačili, že v tomto zápase bude „veselo“. Už v 6. minúte chybovali arbitri, keď pre údajné postavenie mimo hry neuznali gól najmladšieho domáceho hráča Hučka (pozn.: video to vyvrátilo). O dve minúty neskôr však už Šaľa viedla, keď Oravec potrestal z pokutového kopu zrazenie Borovského na malom vápne. V 10. minúte pridal Prágai po sóle, keď obišiel aj brankára, druhý gól domácich, o 10 minút nastrelil žrď, ale proti opakovanej strele Kochana bol 18-ročný brankár hostí Jankovič už bezmocný – 3:0 (pozn.: v doterajších dueloch chytal za hostí Mathew Yakubu z Nigérie, ktorý však v sobotu hájil farby ŠKF Sereď vo víťaznom dueli so Žilinou). Do prestávky sa ešte zapísali do streleckej listiny Hučko s Hanzelom a keď v 45. minúte nastrelili hostia 19-ročným Marcelom Maríkom (najlepším hráčom hostí) šibenicu, obecenstvo sa futbalom bavilo.

Po obrátke sa tempo trochu zvoľnilo, ale Kochan s Prágaiom pridali ďalšie dva góly a na ukazovateli skóre svietilo po hodine hry skóre 7:0. Snaživí hostia síce skúseným Švajdom v 65. minúte čestný gól, ale najskôr Hlavna nastrelil ďalšiu žrď a stredný obranca Remeň ukončil ôsmym gólom bohatú gólovú futbalovú úrodu.

Vysoké víťazstvo však spustilo medzi funkcionármi a priaznivcami po zápase diskusiu, kedy sa na šalianskom štadióne v majstrovskom dueli urodilo toľko gólov. Prevetraný archív FK Slovan Duslo Šaľa potvrdil, že doposiaľ najvyššie víťazstvo v súťažiach od tretej ligy vyššie sa zrodilo v ročníku 1989/1990, kedy Duslo Šaľa ako účastník I. slovenskej národnej ligy porazil na jar 1990 pred 30 rokmi domácej pôde Magnezit Jelšavu 7:0 (3:0). To bolo veľkým prekvapením, pretože Jelšava v tomto ročníku skončila na 4. mieste tabuľky (pozn.: do prvej ligy postupoval v tomto ročníku Tatran Prešov).

Šalianski futbalisti mali vo svojich radoch aj exligových futbalistov ako Jankovics (P. Bystrica), Czuczor, Valent (Nitra), Kulich (DAC), Prúčny (Košice, Bardejov), Weibel (Žilina), Hracho (Trnava), Žilkay (Inter). Duslo obsadilo v tomto ročníku 1. SNL siedme miesto v takej spoločnosti mužstiev, akými boli v tom čase ZŤS Košice, Lokomotíva Košice, Senica, Žilina, Michalovce, ale aj Trebišov s Humenným.

Víťazstvo v 6. kole 8:1 nad regionálnym súperom z Nových Zámkov, ktorý bol pred derby susedom v tabuľke, je už od piatku aj historicky najvyššou šalianskou výhrou a dozaista potrvá nejaké obdobie, kým sa ho podarí prekonať. Zisk troch bodov a vysoké víťazstvo parádne odštartovali šalianske hodové slávnosti.