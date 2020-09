V okrese Nitra pribudlo devätnásť infikovaných

Riaditelia obchodných domov volajú mestskú políciu, aby dohliadla na nosenie rúšok. Ľudia esbeeskárov často ignorujú.

15. sep 2020 o 10:55 Miriam Hojčušová

NITRA. Devätnásť nových pozitívnych prípadov koronavírusu dnes oznámili v okrese Nitra. Včera nebol hlásený žiadny prípad, súvisí to s tým, že v nedeľu sa odoberá v Nitre minimum vzoriek.

Veľkokapacitné odberné miesto na Špitálskej. (zdroj: mh)

Od soboty je Nitriansky okres v červenej zóne. Len od pondelka do nedele v ňom pribudlo vyše osemdesiat laboratórne potvrdených prípadov koronavírusu.

"Vo väčšine prípadov ide o importy zo zahraničia. Rovnako ide o aktívne dohľadané kontakty zo známych ohnísk nákazy, v niektorých prípadoch sa v súčasnosti vykonáva epidemiologické vyšetrovanie," povedala Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ďalšie stovky ľudí sú v karanténe, čakajú na výsledky, respektíve na testovanie. Napríklad v dedine Svätoplukovo musí byť v izolácii vyše deväťdesiat osôb, ktoré prišli do kontaktu s miestnym kňazom.

Viac ľudí nám povedalo, že majú obavy, aby im neprišiel oznam, že musia zostať v karanténe.

„Dcéra chodí na strednú, jej kamarátky z vedľajšej triedy museli zostať doma. Normálne mám strach, keď mi príde esemeska – či ma neinformujú, že máme zostať aj my v karanténe. No ja si to nemôžem dovoliť, musím chodiť do roboty,“ reagoval na situáciu otec stredoškoláčky.

V Nitre sú dve odberné miesta – v nemocnici na Špitálskej a pred Medirexom na Novozámockej.

Na veľkokapacitné odberové miesto v nemocničnom areáli prichádza denne v priemere 200 pacientov. Niektorí prídu skôr, ako im určili v esemeske, a vznikajú tak kolóny či rady.

„Snažíme sa takýchto pacientov vybaviť aj mimo stanoveného termínu, aby boli dodržané všetky hygienické opatrenia, respektíve aby nedochádzalo k zhlukovaniu sa veľkej skupiny ľudí,“ povedala hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec.

Epidemiológovia neustále apelujú na nosenie rúšok, odstupy a umývanie rúk. „Robíme kontroly v nákupných centrách. Volali nás riaditelia, že ľudia nenosia rúška a nerešpektujú, ak ich na to upozorní pracovník SBS,“ povedal náčelník mestskej polície Erik Duchoň.

Zatiaľ väčšinu zistených priestupkov riešili napomenutím: „Ak sa to bude opakovať, tak pristúpime k ukladaniu blokových pokút,“ dodal Duchoň.

Väčšinou ide o ľudí, „ktorí COVID neuznávajú, alebo reagujú na politikov, ktorí situáciu zľahčujú“. Mnohí zdôvodňujú absenciu rúška tým, že majú nejakú chorobu, napríklad astmu. Aktuálne však ani oni nemajú výnimky.

Krízový štáb na Okresnom úrade v Nitre v piatok rozhodol, že od 12. septembra sa v okrese zapína červený semafor. Zakázané je usporadúvať hromadné športové, kultúrne, spoločenské či iné podujatia v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb, alebo v interiéroch v jednom okamihu nad 250 osôb.

Zároveň je zakázané usporadúvať takéto podujatia od 23. do 6. hodiny nasledujúceho dňa. Jedinou výnimkou je svadba alebo pohrebný kar s maximálnym počtom 150 osôb.

Regionálna hygienička Katarína Tinákovú informovala, že na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie vydal RÚVZ v Nitre rozhodnutie nad rámec celoštátne prijatých opatrení. Zahŕňa zákaz návštev na lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým a paliatívnych návštev. Zakázané sú aj návštevy v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti.

RÚVZ neodporúča organizovať ani hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte. Ľudia by mali prehodnotiť tiež organizovanie rodinných osláv a minimalizovať počty zúčastnených osôb.

Opatrenia sa týkajú aj cirkví v okrese – majú prijať také opatrenia, aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií a úkonov.