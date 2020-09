Palaky končí, FC Nitra má nového majiteľa, vzťahy s MY novinami sa urovnávajú

Sága ohľadom predaja futbalového klubu speje ku koncu.

16. sep 2020 o 12:20 Martin Kilian ml.

Ukrajinci? Nemci? Arabi? Nie, nie, nie.

FC Nitra je oddnes oficiálne v nových – slovenských – rukách.

Predseda predstavenstva Ladislav Palaky či generálny manažér Jozef Chudý skončili, nahradení budú spolupracovníkmi nového majiteľa. Štruktúry sa oficiálne pozmenia na blížiacom sa valnom zhromaždení.

„Sme novým minoritným akcionárom klubu, chceme byť majoritným. Máme v pláne stabilizovať klub. Žiadne veľkohubé vyhlásenia od nás nečakajte,“ povedal MY Nitrianskym novinám Ján Kara, podnikateľ v oblasti energetiky a nový šéf FC Nitra. V rodnej Banskej Bystrici spolu s manželkou podporuje športovú mládež v rámci klubu BCF Dukla.

Článok pokračuje pod video reklamou

Naprávajú sa i pošramotené vzťahy s MY Nitrianskymi novinami, najsilnejším regionálnym periodikom na Slovensku. „Za udalosti po sobotnom zápase patrí celej vašej redakcii ospravedlnenie, ktoré budeme riešiť aj oficiálnou cestou,“ pridal Ján Kara.

„Pána Karu poznám dlhšie, aj osobne. Jeho príchod do FC Nitra považujem za dobrú správu pre nitriansky futbal. V MY Nitrianskych novinách budeme naďalej pozorne sledovať dianie v klube a objektívne o ňom informovať,“ povedal Štefan Korman, riaditeľ MY Nitrianskych novín.