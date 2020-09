Nitra mu dlhovala priveľa, preto ju radšej kúpil: Budem rokovať s Ukrajincami

Ján Kara: Do konca roka vyrovnáme záväzky klubu na nulu.

17. sep 2020 o 11:19 Martin Kilian ml.

Riadia detský atletický klub v rodnej Banskej Bystrici, dotujú basketbal v Handlovej a vo futbale sa občas stane, že proti sebe nastúpia tímy s dresmi od ich známej firmy s energetikou, ktorá za rok 2019 zverejnila trojmiliónové tržby.

Manželia Ján a Erika Karovci kedysi Nitru odpájali od elektriky a plynu, teraz s ňou do dvoch rokov chcú hrať o štvrté miesto Fortuna ligy. Podnikatelia ale najprv musia vysvetľovať, prečo dosadili kontroverzného Jozefa Petrániho na post šéfa predstavenstva. A riešiť vyzváňajúcich veriteľov.

„Išlo to do bankrotu, nikto by do toho nedal toľko peňazí ako my,“ vyhlásil JÁN KARA (41) , keď podpísal dokumenty o prevzatí FC Nitra a MY Nitrianskym novinám exkluzívne otvoril aj citlivé partie klubu.

AJ TOTO SA DOZVIETE • Odkedy sú manželia Karovci v jednaní s klubom, či spravili audit, prečo sa ich vstup naťahoval a prečo by mal klub vďačiť Palakymu • Prečo budú rokovať s Ukrajincami • Koľko peňazí už vrazili do FC Nitra a kedy by mali vlastniť chcených 67 percent akcií • Ako vysoký rozpočet určia, ako budú vyrovnávať dlhy, ako plánujú zarábať na nitrianskom futbale • Ako Kara obhajuje návrat Jozefa Petrániho a aké ďalšie rezy vo vedení chystá • Aké platové rozdiely našli medzi zamestnancami FC Nitra • Prečo nechcú predávať hráčov a ak predajú, prečo nie do slovenskej ligy • Akú majú predstavu o rozvoji akadémie • Ako uvažujú pri zmene loga, názvu štadiónu, parkovania v areáli a vstupného • Čo Kara odkazuje fanúšikom • Ako Kara vysvetľuje medializovaný kritický článok o ňom a jeho manželke

Neuvažovali ste – ako rodený Banskobystričan – investovať radšej do futbalovej Dukly?