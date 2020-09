Bežci si užili Cedronský beh napriek hygienickým úpravám. Švajda obhájil (+FOTO)

Mojmírovce dnes obsadili bežci. V hlavných kategóriách boli najrýchlejší Gabriel Švajda, Alexandra Urminská (15 km), Pavol Belovič a Jana Mácsaiová (7 km).

19. sep 2020 o 21:16 Martin Kilian

Členovia občianskeho združenia Cedron klub usporiadali jubilejný desiaty ročník Cedronského behu. Najskôr si v parku okolo kaštieľa zabehali desiatky detí a potom vyslal starosta Martin Palka výstrelom na trať dospelých (15 km, resp. 7,3 km).

Organizátori museli deň pred pretekmi reagovať na aktuálne pokyny od hygienikov. Zrušili občerstvenie (bagety) a podávané vody museli byť iba balené, nie nalievané do pohárov. Ani to však milovníkom pohybu nepokazilo dojmy z vydarenej soboty, ktorej prialo aj počasie.

„Počet bežcov nebol rekordný, ale taký štandardný. Priznám sa, nerátali sme s takou účasťou. Zvládli sme aj hygienické požiadavky a dôležité je, že tradícia pokračuje. Vďaka patrí sponzorom a všetkým dobrovoľníkom, ktorých bolo okolo päťdesiat,“ vyjadrila sa Zuzana Hradická, ktorá spolu s jej manželom Alešom Hradickým Andelom a Marekom Dojčánom patrila medzi hlavných organizátorov z občianskeho združenia Cedron klub.

Povedali po pretekoch

Gabriel Švajda: „Išlo sa mi lepšie ako vlani, počasie bolo ideálne. S trénerom Ján Bötcherom sme sa zhodli, že tento beh využijem ako tréning na košický maratón. Nezostal som na vyhlásenie víťazov, lebo večer ma ešte čakal beh v Prievidzi aj so snúbenicou Jankou. Jej tiež jej stúpa forma. Teším sa, že aj v tejto dobe sa preteky v Mojmírovciach uskutočnili.“

Adam Kĺbik: „Dva kilometre pred cieľom som predbehol jedného zo súperov a už som si prišiel do cieľa po druhé miesto. Som veľmi šťastný, vôbec som nečakal taký dobrý čas. Keďže som z Mojmíroviec, potešilo ma to o to viac, mal som aj početný fanklub. Veľká vďaka patrí aj organizátorom, aj napriek opatreniam bolo všetko perfektné.“

Zdenka Hezká: „Včera som vyhrala Beh okolo Ameriky v Trnovci, to boli rýchle preteky. Napriek môjmu zdravotnému stavu sa mi dnes bežalo dobre. Trénujem raz alebo dvakrát do týždňa. Ale ja som dosť v pohybe aj v práci s koňmi, učíme deti jazdiť v Diakovciach. Behám iba štyri roky, pohárov mám doma možno už sto.“

Ivan Liptay: „Mám narazenú krčnú chrbticu, preto som išiel len na 7 km. Teší ma tretie miesto v kategórii, rovnako ako vlani, hoci čas som nemal lepší. Počasie vyšlo, ale na konci už bolo veľmi horúco. Je to pekná akcia, stretol som tu veľmi veľa kamarátov a známych tvárí. Sme radi, že aj pri súčasných obmedzeniach si ešte môžeme zabehať.“

Z výsledkov vyberáme:

15 km

Muži do 39 rokov: 1. Gabriel Švajda (AC N. Zámky) 53:19, 2. Adam Kĺbik (BK Duslo) 55:40, 3. Dominik Zaťko (Behaj pre radosť) 55:58, 5. Pavol Tokár (ŠK ŠOG Nitra) 59:46.

Muži 40-49 rokov: 1. Vladimír Šrámek (TV Joj) 56:34, 2. Ľuboš Bogdányi (Galantská elita) 56:42, 3. Mário Kovár (Triatlon Šaľa) 59:44, 4. Michal Lengyel (Nitra) 59:45, 5. Marian Gemmel (Cabaj-Čápor) 1:00:07.

Muži 50-59 rokov: 1. Milan Furár (BK Duslo) 59:12, 2. Anton Kĺbik (BK Duslo) 1:01:52, 3. Miroslav Bátovský (AK Tlmače) 1:03:02, 4. Jaroslav Baťo (BK Pyxida Č. Kľačany) 1:09:52.

Muži 60-69 rokov: 1. Viliam Nagy (AK Tlmače) 1:03:10, 2. Štefan Gibala (UKF Nitra) 1:06:31.

Muži od 70 rokov: 1. Stanislav Skačan (Šaľa) 1:16:46.

Ženy do 39 rokov: 1. Katarína Sládečková (Nitra) 1:09:17.

Ženy od 40 rokov: 1. Alexandra Urminská (Bojničky) 1:09:09, 2. Martina Šramková (N. Zámky) 1:12:39, 3. Katarína Plandorová (Polygym team) 1:16:06.

7,3 km

Muži do 39 rokov: 1. Pavol Belovič (AK Tvrdošovce) 26:46, 2. Ján Klištinec (Šalgočka) 27:11, 3. Marek Mrva (Špačince) 28:07.

Muži od 40 rokov: 1. Ivan Smeriga (Behúni) 29:04, 2. Henrich Pršek (AK Bojničky) 29:23, 3. Ivan Liptay (Nitra) 30:18.

Dorastenci: 1. Tadeáš Valent (AC N. Zámky) 28:53.

Ženy do 39 rokov: 1. Dagmar Vargová (AK Bojničky) 29:29, 2. Jana Šimunková (She runs) 32:00.

Ženy od 40 rokov: 1. Zdenka Hezká (AO Šaľa) 29:50, 2. Emília Véghová (Želiezovce) 32:42, 3. Sylvia Behúlová (Golianovo) 33:51.

Dorastenky: 1. Jana Mácsaiová (ŠK Atóm Levice) 28:52.

Víťazi detských kategórií: Marián Gemmel, Karolína Miklóšová, Jakub Klištinec, Žofia Bartová, Hugo Barta, Mia Lea Ivanovičová.