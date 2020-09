Basketbalisti Nitry získali obrovskú posilu

Do klubu sa vracia skúsený rozohrávač, ktorý pod Zoborom začínal svoju seniorskú kariéru.

20. sep 2020 o 14:35 Martin Kilian

Mužský basketbal v Nite účinkuje len v druhej najvyššej súťaži, ale jeho fanúšikovia majú odteraz extra dôvod prísť podporiť zverencov trénera Petra Semana. Novým členom tímu BKM SPU Nitra sa stal „starý známy“ - Milan Žiak!

Tridsaťjedenročný rodák zo Žiaru nad Hronom obliekal dres Nitry v rokoch 2007 až 2012, neskôr hral za Prievidzu, Banskú Bystricu, Levice, Košice a znova Levice (nakrátko si odskočil aj do chorvátskeho Zadaru).

Ako sa teda zrodil jeho príchod do Nitry a rozlúčka s najvyššou súťažou? „Extraligu som plánoval hrať, ale posledná sezóna v Leviciach nebola pre mňa priaznivá, a tak som sa rozhodol odísť. Dostal som nejaké ponuky zo Slovenska, ale momentálne sme sa s manželkou presťahovali do Nitry, kde sa chceme usadiť a deti dať do školy. Rodina je pre mňa základ a hrať bez nej v inom meste momentálne nechcem. Ďalej mám v pláne pracovať s deťmi tu v Nitre. Mojím snom je založiť občianske združenie, ktoré bude zamerané na všeobecný pohyb detí v predškolskom a školskom veku. Momentálne je situácia okolo pandémie taká, že to robiť nemôžem, ale keď sa to uvoľní, tak by som to chcel spustiť,“ prezradil Milan Žiak dôvody jeho rozhodnutia.

Milan Žiak už nastúpil za Nitru v príprave. (zdroj: bkm)

Poslednú sezónu v Leviciach začal strácal chuť do basketbalu a práve v Nitre mu začína viac chutiť. „Plánujem hrať v Nitre hlavne preto, že basketbal milujem. Zdravotne aj kondične sa cítim skvele a myslím si, že môžem pomôcť klubu, ktorý pomohol mne na začiatku kariéry. Sú tu prevažne mladí chalani, ktorí by sa chceli presadiť. Tréner Seman to berie vážne a preto je to zatiaľ nad moje očakávania. Dokonca sa teším na každý tréning a aj individuálne trénujem, čo je skôr zo zvyku, pretože si to moje telo pýta po toľkých rokoch každodennej makačky,“ vysvetľuje „Miňo“, ktorého príchod veľmi potešil aj skúseného prezidenta klubu Jozefa Mečiara.

Milan Žiak má na svojom konte zisk majstrovského titulu s Levicami a dvakrát vyhral Slovenský pohár. Jeho najväčší individuálny úspech je zisk ceny pre MVP základnej časti slovenskej extraligy.

Keďže rozhodne ešte nepatrí do starého železa, fanúšikovia basketbalu pod Zoborom sa majú na čo tešiť.