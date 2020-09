Vo futbalovej FC Nitra zmena podnikateľskej stratégie

Minoritnou vlastníčkou klubu sa stala Erika Karová z Banskej Bystrice.

22. sep 2020 o 14:29 Jozef Mazár

Jej meno a priezvisko sa začalo objavovať v športových aktivitách už v roku 2014. V tom čase občianske združenie BCF konkrétnymi akciami dokumentovalo na verejnosti, že jeho základným poslaním je podpora, rozvoj a vytváranie podmienok pre športové činnosti, ktoré prispievajú ku kladnému vzťahu občanov, predovšetkým detí a mládeže, k formovaniu ich osobnosti, rozvíjaniu kladných morálnych a vôľových vlastností a upevňovaniu ich fyzického a duševného zdravia.

Erika Karová (zdroj: )

O rok neskôr, teda v 2015 sa stalo hlavným sponzorom Žiackej chodeckej ligy v atletickej chôdzi. Nechýbalo ani pri organizovaní rozsahom najväčšieho futbalového podujatia na Slovensku, ktorého cieľom bolo podporiť obecné futbalové kluby. Podujatie malo názov BCF CUP 2015. Erika podporuje už od vzniku aj projekt Vypni.TV, ktorá robí momentálne najúspešnejšiu reláciu o dedinskom futbale na Slovensku, pod názvom Iná Liga. Na YouTube má 50 dielov relácie, už viac ako milión videní.

Neskôr pretransformovali spomenuté občianske združenie na Športový klub BCF Dukla Banská Bystrica. Pri všetkom stála organizátorsky jeho predsedníčka, dnes poslankyňa MsÚ v Banskej Bystrici, pani Erika Karová. Veľmi charizmatická žena, manželka, matka dvoch detí.

Pred mesiacom bolo napríklad aj vo futbalovom FC Nitra inak, než je dnes. Minoritnou vlastníčkou spomenutého klubu sa stala Erika Karová z Banskej Bystrice. Vlastníčka ŠK BCF Dukla Banská Bystrica.

Dosť dôvodov, aby sme sa práve tejto ženy, veľmi dobre známej z oblasti pomoci iným, matke dvoch detí, opýtali ako to bude v budúcich dňoch, týždňoch či mesiacoch v FC Nitra vyzerať. Keďže s rozhovorom súhlasila, prvá otázka znela:

Ako vnímate futbal? Zaoberali ste sa ním v minulosti okrem organizovania BCF CUPu?

Futbal vnímam ako šport s vysokými výdajmi a nízkymi príjmami v našej republike, s dlhmi v klubových aktivitách, konfliktami a častými stratami tých, ktorí do futbalu investujú. Tak mnohé väčšie a hlavne malé kluby nemajú z pohľadu mocenských štruktúr našich životov veľkú váhu, hoci si myslím, že tento najpopulárnejší šport na našej planéte zvanej Zem si nové pozitívne prístupy, postoje a kritéria aj v tejto náročnej dobe, ktorú žijeme zasluhuje.

Z nášho pohľadu, na slovenské futbalové pomery, až neočakávane funkčná odpoveď. Nebudeme i z toho dôvodu hľadať dôvody záujmu, prečo ste sa rozhodli práve tento klub kúpiť, ale opýtame sa, čo nové chcete do klubu priniesť?

Pozrite sa, vy poznáte, že ani pri vzniku atletického klubu BCF Dukla sme sa neprezentovali siláckymi rečami. Tie osobne nepoužívam ani v charite, kde sa naša spoločnosť tiež silno angažuje. Máme zásadu, že trénovať musia odborníci, ľudia kvalitní tak po športovej stránke ako i v komunikácii s inými. V našom atletickom dianí máme zapojených do našich aktivít atletické elity, ktoré pozná atletická chôdza na celom svete. Mená a priezviská opakovať nebudem, lebo našich zlatých olympijských víťazov či majstrov sveta a Európy v atletickej chôdzi športový svet pozná dobre. Aj ich trénerov. V histórii futbalovej Nitry pôsobilo tiež veľa vzácnych a aj vo futbalovom svete známych osobností. Pri podpise zmluvy, ktorou sme získali rozhodujúcich 21 percent, sme si uvedomili dvojnásobne, že aj vo futbale musia pracovať ľudia, ktorých srdiečko bije pre futbal v Nitre, lebo futbalový priaznivec, ten verný, hrdý na klub to cíti či tam tréner, funkcionár, ale i futbalista chodí preto, lebo veľmi miluje svoj klub a futbal zvlášť. Našou nepísanou zásadou je poznať, vedieť, milovať, chcieť a veriť v dobro človeka. Futbalové elity majú vo futbale, domnievam sa aj v športe dosť privilégií, tí skutoční futbaloví majstri sú si plne vedomí aj toho, že si musia plniť svoje povinnosti. V podstate som načrtla všetko, na čom sa chceme našim vstupom do klubu podieľať.

Dobre, položíme otázku trochu inak. V FC Nitra chýbali peniaze? Aké prvky prinášate do tejto sféry?

Dnes v našom živote chýbajú peniaze, šport a futbal nevynímajúc. Často chýba systém, predvídavosť, dokonalé poznanie diagnózy a správne, účinné metódy liečby. Chýba tímová práca odborníkov. Funkcie neznamenajú záruku napredovania, ale správne používanie lupy, niekde ďalekohľadu, inde pohladenia a povzbudenia namiesto sústavného karhania, by mali prinášať pozitívne zmeny. Nitra bola a verím aj bude naďalej liahňou nielen svetových šampiónov v atletickej chôdzi či v hokeji, ale naďalej aj vo futbale. Nikto nemôže všetko, počuť, všetko vedieť, nemôže rozumieť všetkému. Potrebujeme najskôr poznať dokonale klub ako vyzerá z vnútra. Navonok sú seniori na peknom 5. mieste v najvyššej futbalovej súťaži, v akadémii mládeže sú družstvá rozbehnuté v súťažiach od U7 až po U19 a aktívny je aj futbal žien. Verte, v tej chvíli nemám viac čo úprimné tak čitateľovi ako i fanúšikovskej futbalovej obci povedať. Je dobré, že ani vo futbale neexistuje šablóna na zaručený úspech. Keď sa však budeme všetci správať a pristupovať aj k futbalu nezodpovedne, táto hra bude klesať stále viac a viac do úpadku. To by sme neradi.